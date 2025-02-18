¡Ö¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡×¤âÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÅÏ¹ÒÈñ¤Ï¡È¼«Ê¢¡É¡Ä¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤Ç¤â¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¶¨²ñ¥È¥Ã¥×¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤ë°Õ³°¤ÊÍýÍ³
¡ÖÊÉ¡×¤ÎÂ¸ºß
¡¡ÊÞÁõ¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³¤Ê¤É¤ÎÉÔÀ°ÃÏ¤ò¤«¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¿Íµ¤¤¬º£¡¢¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë30Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢ÅÐ»³Æ»¤òÊâ¤±¤ÐÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡È¥È¥ì¥é¥óÌ±¡É¤È¤¹¤ì°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤â¸½ºß¤Ï400¤òÄ¶¤¨¡¢³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¡£³¹¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤òÇÁ¤±¤Ð¡¢¥È¥ì¥é¥óÍÑ¤È»×¤·¤¥¦¥¨¥¢¤ä¥·¥å¡¼¥º¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢ÅÐ»³ÍÑÉÊÇä¤ê¾ì¤òÎ¿¤°Àª¤¤¤À¡£¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ë¡¦½éÂå²¦¼Ô¡ª¡ÖÂè1²ó¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¦»Ñ
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¡×¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÅÄÏ»²Ö»á¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤³10Ç¯¤Û¤É¤Ç¡¢¥È¥ì¥é¥ó¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Î¿ô¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢º£¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¿ô¤¬Äê°÷¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÃêÁª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Ï¡¢¥È¥ì¥é¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤À¤±¡£°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¥È¥ì¥é¥ó¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¡£¥È¥ì¥é¥óÌ±¤ÈÈó¥È¥ì¥é¥óÌ±¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÊÉ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤¤¤Ä¤â¡¢Ø³Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÊ¡ÅÄ»á¡Ë
ÅÏ¹ÒÈñÍÑ¤Ï¼«Ê¢
¡¡¤½¤Î¡ÈÊÉ¡É¤òÊ¡ÅÄ»á¤¬¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ñºÝ¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Âè1²ó¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Áª¼ê¸¢¤¬´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê2024Ç¯10·î23Æü¡Á27Æü¡÷´Ú¹ñ¡¦¥¦¥ë¥¸¥å·´¡Ë¡£À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥È¥ì¥é¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÃæ¹ñ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢²×Îõ¤ò¶Ë¤á¤ëÀï¤¤¤òÀ©¤·¡¢½Ð¾ìÁ´19¥«¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢ÃÄÂÎÀï¤ÎÁ´¼ïÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¡£¤µ¤é¤ËÁí¹çÍ¥¾¡¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö½éÂå¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¡×¤Î±É´§¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¡£¤À¤¬¡¢Áª¼êÃÄ¤òÎ¨¤¤¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿Ê¡ÅÄ»á¤ÏØ³Á³¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î°¦ÆÉ»ï¡Ø¥é¥ó¥Ê¡¼¥º¡Ù¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥È¥ì¥é¥óÀìÌç»ï¡ØRUN¡ÜTRAIL¡Ù¤Î¤ß¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁ´¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸µ¡¹¡¢ÊÉ¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤È¡¢»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿Áª¼êÃÄ¤ÎÎ¹Èñ¤ä½ÉÇñÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ïº£²ó¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¡È¼«Ê¢¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¶¥µ»¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤¥È¥ì¥é¥ó³¦¤Î¼Â¾ð¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Ê¡ÅÄ»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¸÷ÌÀ¤â
¡Ö¥È¥ì¥é¥ó¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¸½ºß¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»³¤ÎÉÔÀ°ÃÏ¤òÁö¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÃæ·Ñ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Ø¥ê¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤â²¿¤â±Ç¤é¤Ê¤¤¡£NHK¤Î¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬Í£°ì¡¢¥È¥ì¥é¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ÆÊü±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç²ñ¸å¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤â¤Ã¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¡¢½ç°Ì¤Ê¤É¤ò¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÉ½¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¶î¤±°ú¤¤òÊü±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¡È¸÷ÌÀ¡É¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ¯¡¹¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Îµ»½Ñ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÅª»£±Æ¤·¤ä¤¹¤¤¥³¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÂç²ñ¤ò¤Ò¤é¤±¤Ð¡¢Ãæ·Ñ¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¼Â¤Ï¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤âÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Î¥È¥ì¥é¥ó¤ò¡¢¥È¥ì¥é¥ó¤ò¤·¤Ê¤¤³§¤µ¤ó¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤ÆÌã¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÀ°ÃÏ¤Î²¼¤ê¤ò¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±¹ß¤êÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡¢¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ì¤ÎºÝ¤ÎÅÏ¹ÒÈñÍÑ¤Ï¶¨²ñ¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥È¥ì¥é¥óÆ±ÍÍ¡¢Æ»¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸±¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô