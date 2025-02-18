¡È¶¯Îõ´¨ÇÈ¡ÉºÆ¤Ó±Æ¶ÁÄ¹´ü²½¡¡¹ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤Ë
¡¡¶¯Îõ´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀÑÀã¤¬Áý²ÃÃæ¤Ç¤¹¡£±Æ¶Á¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë17ÆüÌë¤«¤éÀã¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¿áÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡Åç¸©É°»Þ´ô¤Ç¤Ï17Æü¤«¤é40¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢ÉÙ»³»Ô¤äÊ¡Åç¤Ê¤É»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡18Æü¤Ï¤µ¤é¤ËÀã¤Î¹ß¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢19Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ç70¥»¥ó¥Á¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ê¤É¤Ç50¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡É½ÁØ¤Ê¤À¤ì¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¡¢½¸Íî¤Î¸ÉÎ©¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡´¨ÇÈ¤Ï3Ï¢µÙ¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë17ÆüÌë¤«¤éÀã¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¿áÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡Åç¸©É°»Þ´ô¤Ç¤Ï17Æü¤«¤é40¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢ÉÙ»³»Ô¤äÊ¡Åç¤Ê¤É»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡18Æü¤Ï¤µ¤é¤ËÀã¤Î¹ß¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢19Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ç70¥»¥ó¥Á¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ê¤É¤Ç50¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡É½ÁØ¤Ê¤À¤ì¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¡¢½¸Íî¤Î¸ÉÎ©¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡´¨ÇÈ¤Ï3Ï¢µÙ¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£