36ºÐ¸µµÈËÜ½÷À·Ý¿Í¡Ö20¥¥í¸ºÎÌ¢ª¶âÈ±¡×¤Ç´°Á´ÂÎ!?¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥¥ì¥¤¤Ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¸µ¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥Õ¥ê¡¼·Ý¿Í¡¢À¿»Ò¡Ê36¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¹õ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£åºÎï¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤âÍ·¤Ó¿´¤â¤¢¤ë¡¡¹õ¤Î¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¤Ê¥µ¥Æ¥ó¥¹¥«¡¼¥È¡¡Â¸ºß´¶¤È±ü¤æ¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶âÈ±¤Ç¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
À¿»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Á¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ªÞ¯Íî¤µ¤ó¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
À¿»Ò¤ÏºòÇ¯3·îËö¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¤ò²ò»¶¤·¡¢15Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÈËÜ¶½¶È¤òÂà¼Ò¡£4·î¤«¤é¤Ï¥Õ¥ê¡¼·Ý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢20¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£