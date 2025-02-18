¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù50Ç¯ÌÜÆÍÆþµÇ°¡ª¹õÌøÅ°»Ò¤¬Âç³èÌö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡¢3ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷
1976Ç¯2·î2Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤¬È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤Ù1Ëü2000¿Í°Ê¾å¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡£
Æ±°ì»Ê²ñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÎºÇÂ¿ÊüÁ÷²ó¿ôÀ¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë50Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á28Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤¬3ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡¹õÌøÅ°»Ò¤¬Áª¤Ö¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤È¤Ï¡©
26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Øº£Ìë¤ÏÂçÇ®¾§¡ª¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê ²Î¤¦¥é¥ó¥¥ó¥° SHOW¡Ù¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡£¤½¤Î¾å°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¡¢MC¤Î¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡õ¥¢¥ó¥ß¥«°Ê²¼¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¤·¤¿¹ë²Ú²Î¤¦¤Þ¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤Ã¤Æ¡ÉÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¿Íµ¤ÆÃÈÖ¤À¡£
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Öº£¤¹¤°²Î¤¤¤¿¤¤¡ª¡¡Å°»Ò¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¹õÌø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤ä¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ê¤É¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤òºÇ¤â¶á¤¯¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£
¤½¤ó¤Ê¹õÌø¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¸·Áª¤·¡¢»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¹õÌø¤¬Áª¤ó¤À¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤Ï¡©
¢¡¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Î¡È¾Ð·â¡É¤Î½Ö´Ö¤â¡ª
Â³¤¯27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÅ°»Ò¡õ½ã¼¡¡õÎÉ½ã¤ÎÀ¤³¦¾×·â±ÇÁü¤Î²ñ¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿´ë²è¤ÎÂè2ÃÆ¡£
¹õÌøÅ°»Ò¡¢¹âÅÄ½ã¼¡¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎMC3¿Í¤¬¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ë¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿¾×·â±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Î¡È¾Ð¡É·â¤Î½Ö´Ö±ÇÁü¤âÂçÆÃ½¸¡£ÈÖÁÈ¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Çµ¯¤¤¿¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¡©
¢¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡ßÝ¯°ææÆ¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë¡ª
¤½¤·¤Æ3ÌëÏ¢Â³¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜÆÍÆþ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Î40¼þÇ¯¡õ45¼þÇ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¡Ö50Ç¯¤Î¤È¤¡¢¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹õÌø¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡£º£²ó¤Ï¹õÌø¤È¤É¤ó¤ÊÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¹õÌø¤È¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Ý¯°ææÆ¤â²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀáÌÜ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡£