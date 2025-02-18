¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¡×ÈË²Ú³¹¤ÎÁÏºîÎÁÍýÅ¹¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¥Ó¥ëÁ´¾Æ¤âµÒ¤éÌó40¿ÍÈòÆñ¡Ä¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ê¤·¡¡µÜºê»Ô
17ÆüÌë¡¢µÜºê»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Î°û¿©Å¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢µÒ¤é40¿Í¤Û¤É¤¬ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü¸á¸å8»þ²á¤®¡¢µÜºê»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖÅ¹Æâ¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤Ë¤¤¤¿¿Í¡§
±ì¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤È¤«¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤¢¤È¤«¤é¸«¤¿¤é²Ð¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£
½¾¶È°÷¡§
¡Ê±ì¤¬¡Ë½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦Â©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¡£
Å¹¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö1³¬¤«¤é3³¬¤Þ¤ÇÌó40¿Í¤ÎµÒ¤¬¤¤¤Æ¡¢µÒ¤òÈòÆñ¤µ¤»¤¿¤é°ìµ¤¤Ë±ì¤¬½¼Ëþ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¡¢3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢µÜºê»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ëÁÏºîÎÁÍýÅ¹¤Ç¡¢·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£