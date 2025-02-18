Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢½é¶¦±é¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡×¡Ø¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò
½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡Ù(4·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË21:00¡Á)¤Ë¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤È¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
Á°ÅÄÆØ»Ò
¡È¿Í»öÉô¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¸Å¤¤Ç®·ìÂÎ¼Á¤Î»Ä¤ëÂç´ë¶È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤ª¥Ð¥«¤Ç¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿Í¸«Î÷(¾¾ÅÄ)¤È¡¢²ñ¼Ò¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿¿ÌîÄ¾¸Ê¤¬¡¢¡Ö¸½Âå¿Í¤ÎÇº¤ß¡×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Á°ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í»öÉô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ3Ç¯¤Î½÷À¼Ò°÷¡¦¿¿ÌîÄ¾¸Ê¡£ÂÎ°é²ñ·Ïµ¤¼Á¤Ç±Ä¶È¤ä¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢´ÉÍýÉôÌç¤¬¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸½¾õ¤òÍ«¤¤¡¢¡Ö¿¿¤ÃÅö¤ÇÀµ¤·¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½¨ºÍ¤Ç¾ï¼±¿Í¤À¤¬¡¢Í»ÄÌ¤¬Íø¤«¤º¡¢¼þ¤ê¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö³¤³°¤«¤é¿Í»ö¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¿Í¸«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬³§Ìµ¤Ê¤³¤È¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¿Í¸«¤ÎÈó¾ï¼±¤µ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤âÊç¤ê¡Ä¡£
°ìÊý¤Î¿Í¸«¤Ï¡¢¿¿Ìî¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡ÖÀµµÁ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎ©ÇÉ¤Ê¿Í¡×¤ÈÂº·É¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¸«¤Î·¿ÇË¤ê¤Ç¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¡¢¾ï¼±¿Í¤Î¿¿Ìî¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¤â?¡×¤È¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¿¤À¤Î¥Ð¥«¡Ä?¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤ê¤È¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿Í»öÉô¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
Á°ÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î11·î¡¢¤È¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤óÃ£¤¬¥¥é¥¥é¤·¤¿Æ·¤ÇËÜºî¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¡È°¦¤µ¤ì¼ç¿Í¸ø¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÍ½´¶¤Ë2025Ç¯¤Î4·î¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¼ç±é¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï?
¡Ö¤ªÃã¤Î´Ö¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ÅÄ¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ë¿Í¸«¤¯¤ó¤òÁá¤¯¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡Ö¿¿Ìî¤Ï¥×¥í°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢²ñ¼Ò¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¿Í¸«¤¯¤ó¤È¤ÏÁ´¤Æ¤¬¿¿µÕ¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¿Í¸«¤¯¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤»ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ì¤¬¿Í¸«¤¯¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ä? Èà½÷¼«¿È¤Ï¤É¤¦±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«? ¿Í¸«¤¯¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò°÷¤ÎÌäÂê¤äÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤²ò·èÊýË¡¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿Í¸«¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥®¥¹¥®¥¹¤¹¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Çº¤à»ö¤¹¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÐÍË¤è¤ë9»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!¡×
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
Á°ÅÄÆØ»Ò
¡È¿Í»öÉô¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¸Å¤¤Ç®·ìÂÎ¼Á¤Î»Ä¤ëÂç´ë¶È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤ª¥Ð¥«¤Ç¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿Í¸«Î÷(¾¾ÅÄ)¤È¡¢²ñ¼Ò¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿¿ÌîÄ¾¸Ê¤¬¡¢¡Ö¸½Âå¿Í¤ÎÇº¤ß¡×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
½¨ºÍ¤Ç¾ï¼±¿Í¤À¤¬¡¢Í»ÄÌ¤¬Íø¤«¤º¡¢¼þ¤ê¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö³¤³°¤«¤é¿Í»ö¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¿Í¸«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬³§Ìµ¤Ê¤³¤È¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¿Í¸«¤ÎÈó¾ï¼±¤µ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤âÊç¤ê¡Ä¡£
°ìÊý¤Î¿Í¸«¤Ï¡¢¿¿Ìî¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡ÖÀµµÁ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎ©ÇÉ¤Ê¿Í¡×¤ÈÂº·É¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¸«¤Î·¿ÇË¤ê¤Ç¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¡¢¾ï¼±¿Í¤Î¿¿Ìî¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¤â?¡×¤È¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¿¤À¤Î¥Ð¥«¡Ä?¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤ê¤È¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿Í»öÉô¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
Á°ÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î11·î¡¢¤È¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤óÃ£¤¬¥¥é¥¥é¤·¤¿Æ·¤ÇËÜºî¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¡È°¦¤µ¤ì¼ç¿Í¸ø¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÍ½´¶¤Ë2025Ç¯¤Î4·î¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¼ç±é¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï?
¡Ö¤ªÃã¤Î´Ö¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ÅÄ¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ë¿Í¸«¤¯¤ó¤òÁá¤¯¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡Ö¿¿Ìî¤Ï¥×¥í°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢²ñ¼Ò¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¿Í¸«¤¯¤ó¤È¤ÏÁ´¤Æ¤¬¿¿µÕ¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¿Í¸«¤¯¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤»ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ì¤¬¿Í¸«¤¯¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ä? Èà½÷¼«¿È¤Ï¤É¤¦±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«? ¿Í¸«¤¯¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò°÷¤ÎÌäÂê¤äÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤²ò·èÊýË¡¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿Í¸«¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥®¥¹¥®¥¹¤¹¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Çº¤à»ö¤¹¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÐÍË¤è¤ë9»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!¡×
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó