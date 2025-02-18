¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù50Ç¯ÌÜÆÍÆþµÇ°¡¢3ÌëÏ¢Â³¡ÈÅ°»Ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÉÊüÁ÷¡¡¥é¥¹¥È¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡õÝ¯°ææÆ¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤¬¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é50Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢26Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë3ÌëÏ¢Â³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¡¹¤·¤¤¡ªÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¹õÌøÅ°»Ò
¡¡¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï1976Ç¯2·î2Æü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢1Ëü2000¿Í°Ê¾å¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±°ì»Ê²ñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂ¿ÊüÁ÷²ó¿ôµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë50Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡½éÆü¤È¤Ê¤ë26Æü¤Ï¡Øº£Ìë¤ÏÂçÇ®¾§¡ª¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê ²Î¤¦¥é¥ó¥¥ó¥° SHOW¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë¹õÌø¤¬ÅÐ¾ì¡£¹õÌø¤¬¸·Áª¤·¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¡¢MC¤Î¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤È¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Ç®¾§¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¹õÌø¼«¤é¤¬»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤éÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¹õÌø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤ä¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ê¤É¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤òºÇ¤â¶á¤¯¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ó¤Ê¹õÌø¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¸·Áª¤·¡¢»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡27Æü¤Ë¤Ï¡ØÅ°»Ò¡õ½ã¼¡¡õÎÉ½ã¤ÎÀ¤³¦¾×·â±ÇÁü¤Î²ñ¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤òÊüÁ÷¡£¹õÌø¡¢¹âÅÄ½ã¼¡¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÊÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¾×·â±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¤¤È¶Ã¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤«¤é¡È¾Ð¡É·â¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤âÆÃ½¸¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥È28Æü¤Ï¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜÆÍÆþ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î40¼þÇ¯¡¦45¼þÇ¯¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¡Ö50Ç¯¤Î¤È¤¡¢¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹õÌø¤«¤éÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹õÌø¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Ý¯°ææÆ¤â²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÈÖÁÈ50Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¡¹¤·¤¤¡ªÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¹õÌøÅ°»Ò
¡¡¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï1976Ç¯2·î2Æü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢1Ëü2000¿Í°Ê¾å¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±°ì»Ê²ñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂ¿ÊüÁ÷²ó¿ôµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë50Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡½éÆü¤È¤Ê¤ë26Æü¤Ï¡Øº£Ìë¤ÏÂçÇ®¾§¡ª¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê ²Î¤¦¥é¥ó¥¥ó¥° SHOW¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë¹õÌø¤¬ÅÐ¾ì¡£¹õÌø¤¬¸·Áª¤·¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¡¢MC¤Î¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤È¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Ç®¾§¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¹õÌø¼«¤é¤¬»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤éÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¹õÌø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤ä¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ê¤É¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤òºÇ¤â¶á¤¯¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ó¤Ê¹õÌø¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¸·Áª¤·¡¢»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥È28Æü¤Ï¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜÆÍÆþ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î40¼þÇ¯¡¦45¼þÇ¯¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¡Ö50Ç¯¤Î¤È¤¡¢¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹õÌø¤«¤éÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹õÌø¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Ý¯°ææÆ¤â²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÈÖÁÈ50Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡£