À¾Éð¡¦¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥ÁÊ¿ÀÐ»á¤¬ÃíÌÜ¡ª¡ÖÅÓÃæ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡×ÉÏÂÇ²ò¾Ã¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÁª¼ê¤È¤Ï
¢¡ ¿·À¸¡¦À¾ÉðÂÇÀþ¤Ë´üÂÔ¡ÖÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡À¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤Ø¤ÈºÆ·ú¤ò¿Þ¤ëÀ¾Éð¡£17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ºòµ¨¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á·óÂÇ·âÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿Ê¿ÀÐÍÎ²ð»á¤¬½Ð±é¤·¡¢ÂÇÀþÉü³è¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿ÀÐ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀ¾Àî°¦Ìé¡£ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.227¤È·ë²Ì¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÂÔ¤ÁÊý¤Ë¤â¾¯¤·Éý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬Ãæ·ø¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤ÈÄù¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢ºòµ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î104»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿À¾Àî¤ËÃíÌÜ¡£
¡¡Â³¤±¤Æºòµ¨¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î7ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿º´Æ£Î¶À¤¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö·ë¹½Æ¬¤ò»È¤¤¡¢¹Í¤¨¤ÆÌîµå¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¡£ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëºòµ¨¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿2Ç¯ÌÜ¡¦Â¼ÅÄÎç²»¤ò¡ÖËÜ¿Í¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢¤¢¤Þ¤êÂ®¤¤µå¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾ºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤éÂÇ·â¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡Ö°ì·³¤ÎÅê¼ê¤Ë¤â»×¤¤¤Î¤Û¤«ÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù
¡¡À¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤Ø¤ÈºÆ·ú¤ò¿Þ¤ëÀ¾Éð¡£17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ºòµ¨¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á·óÂÇ·âÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿Ê¿ÀÐÍÎ²ð»á¤¬½Ð±é¤·¡¢ÂÇÀþÉü³è¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿ÀÐ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀ¾Àî°¦Ìé¡£ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.227¤È·ë²Ì¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÂÔ¤ÁÊý¤Ë¤â¾¯¤·Éý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬Ãæ·ø¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤ÈÄù¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢ºòµ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î104»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿À¾Àî¤ËÃíÌÜ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëºòµ¨¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿2Ç¯ÌÜ¡¦Â¼ÅÄÎç²»¤ò¡ÖËÜ¿Í¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢¤¢¤Þ¤êÂ®¤¤µå¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾ºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤éÂÇ·â¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡Ö°ì·³¤ÎÅê¼ê¤Ë¤â»×¤¤¤Î¤Û¤«ÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù