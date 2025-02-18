µíÆù¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè74²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ªËèÆü2¡Á3Ëü¿Í¤â¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡ÖµíÆù¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:µíÆù¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
µí¤Ò¤Æù¤È¥´¥Ü¥¦¤Î¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤½¤Ü¤í¡¡¥ì¥¿¥¹´¬¤¤´¤Ï¤ó
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
µí¤Ò¤Æù 100g
¥´¥Ü¥¦ 1/5ËÜ
¥Þ¥¤¥¿¥± 1/2¥Ñ¥Ã¥¯
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 1
<¹ç¤ï¤»¤ß¤½>
¥«¥ì¡¼Ê´ ¾®¤µ¤¸ 1
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸ 1.5
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸ 1
º½Åü ¾®¤µ¤¸ 1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1
¥Ë¥ó¥Ë¥¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1
¥·¥ç¥¦¥¬(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1
¥ì¥¿¥¹ 4Ëç
»¨¹ò¤´ÈÓ(¿æ¤¤¤¿¤â¤Î) 240g
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥´¥Ü¥¦¤È¥Þ¥¤¥¿¥±¤Ï¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ò»È¤¦¤ÈÊØÍø¡£
2¡¢¥ì¥¿¥¹¤ÏÀö¤¤¡¢¿åÊ¬¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Õ¤¤È¤ë¡£Âç¤¤±¤ì¤ÐÈ¾Ê¬¤Ë¤Á¤®¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¥´¥Ü¥¦¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
2¡¢¥Þ¥¤¥¿¥±¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËßÖ¤á¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤éµí¤Ò¤Æù¤òÆþ¤ì¤Æ¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£
3¡¢¡ã¹ç¤ï¤»¤ß¤½¡ä¤ò²Ã¤¨¡¢Ì£¤¬¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤ËßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
4¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ì¥¿¥¹¤È»¨¹ò¤´ÈÓ¤òÅº¤¨¤ë¡£¥ì¥¿¥¹¤Ë¤´ÈÓ¤È¡¢¡Ê3¡Ë¤ò¤Î¤»¡¢´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡ÖµíÆù¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¡¦¡ÖµíÆù¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¦1°Ì ¾Æ¤¯¡Ä 85%
¡¦2°Ì ¼Ñ¤ë¡¦è§¤Ç¤ë 8%
¡¦3°Ì µíÆù¤¤é¤¤ 4%
¡¦4°Ì ÍÈ¤²¤ë 2%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
36,902É¼
¡¦2°Ì ¼Ñ¤ë¡¦è§¤Ç¤ë 8%
¡¦3°Ì µíÆù¤¤é¤¤ 4%
¡¦4°Ì ÍÈ¤²¤ë 2%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
36,902É¼
¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
µí¤Ò¤Æù¤È¥´¥Ü¥¦¤Î¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤½¤Ü¤í¡¡¥ì¥¿¥¹´¬¤¤´¤Ï¤ó
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
µí¤Ò¤Æù 100g
¥´¥Ü¥¦ 1/5ËÜ
¥Þ¥¤¥¿¥± 1/2¥Ñ¥Ã¥¯
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 1
<¹ç¤ï¤»¤ß¤½>
¥«¥ì¡¼Ê´ ¾®¤µ¤¸ 1
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸ 1.5
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸ 1
º½Åü ¾®¤µ¤¸ 1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1
¥Ë¥ó¥Ë¥¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1
¥·¥ç¥¦¥¬(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1
¥ì¥¿¥¹ 4Ëç
»¨¹ò¤´ÈÓ(¿æ¤¤¤¿¤â¤Î) 240g
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥´¥Ü¥¦¤È¥Þ¥¤¥¿¥±¤Ï¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ò»È¤¦¤ÈÊØÍø¡£
2¡¢¥ì¥¿¥¹¤ÏÀö¤¤¡¢¿åÊ¬¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Õ¤¤È¤ë¡£Âç¤¤±¤ì¤ÐÈ¾Ê¬¤Ë¤Á¤®¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¥´¥Ü¥¦¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
2¡¢¥Þ¥¤¥¿¥±¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËßÖ¤á¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤éµí¤Ò¤Æù¤òÆþ¤ì¤Æ¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£
3¡¢¡ã¹ç¤ï¤»¤ß¤½¡ä¤ò²Ã¤¨¡¢Ì£¤¬¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤ËßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
4¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ì¥¿¥¹¤È»¨¹ò¤´ÈÓ¤òÅº¤¨¤ë¡£¥ì¥¿¥¹¤Ë¤´ÈÓ¤È¡¢¡Ê3¡Ë¤ò¤Î¤»¡¢´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)