»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡õ¾¾°æÍµ¼ù¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹»ë»¡¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éÂ¨°ÜÆ°¤Ç
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Ô¥ª¥ê¥¢¤Ç£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤ÇÆüËÜ¤ÎÀ¤³¦°ìÃ¥´Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¸¡Ë¡¢¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Î¥¥ã¥ó¥×»ë»¡¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿»Ø´ø´±¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ÏµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¡¢º¸ÏÓ¤ÈÌó£±£°Ê¬´Ö¤ÎÃÌ¾Ð¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È£²£¶Ç¯¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ø¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÆ±½£¥Æ¥ó¥Ô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó£³£°¡Á£´£°Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Î¥Ô¥ª¥ê¥¢¤Ë°ÜÆ°¡£¥Ñ·³¤Î»ë»¡¤Ç¤Ï¥×¥ì¥é¡¼£Ç£Í¤ÈÏÃ¤·¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¾¾°æ¤ÈÍí¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÐÌÌ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êµÞ¤¤¤Ç¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£Áª¼ê¤âº£¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤Þ¤º¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î±äÄ¹¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ç¤â½½Ê¬ÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¤Þ¤¿¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¨·³¤Î»ë»¡¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£¸·î¤Ë¤Ï£³£¹ºÐ¤È¤Ê¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤À¤¬¡¢¿ê¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«º£¤Ê¤ª¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£¶Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤âÁ°²óÂç²ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¾¾°æ¤âµ®½Å¤Êº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¡¢¼é¸î¿À¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Ã¤Á¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¡Ë¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¤Èº£¸å¤âÅÏÊÆ¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò»ý¤ÄÍ½Äê¤Ç¡Ö¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤°¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡¡º£²ó¤â¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤é¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¸å¤â¿ôÆü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£