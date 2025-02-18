¡ÚÇä¾å7600Ëü±ß¤¬20¡ó¥À¥¦¥ó¡£¤¤¤¯¤é¸º¤Ã¤¿¡©¡Û2ÉÃ¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡ÈÆóÎ®¡É¡£°ìÎ®¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¡©
¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢¤â¤Ã¤È¿ô»ú¤Ë¶¯¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¿¦¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö»»¿ô¤ä¿ô³Ø¤ÏÂç¥¥é¥¤¡Ä¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Ï¤â¤¦Äü¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¶å¶å¤Ê¤É¤Î¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥é¥¯¤Ê·×»»¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤Ê·×»»¤ò¤¦¤Þ¤¯¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¿·´©¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤ò²òÌÀ¤·¤¿°ìºý¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ü¤ê·×»»¥Æ¥¯¡×¤òÃÎ¤ì¤ëËÜ½ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Î¤È¤é¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÀµÂÎ
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö¤¦¤Ã¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡ó¤Î¤«¤±»»¡×¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¿ô»ú¤Ë¼å¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÅÅÂî¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò½Ð¤·¤Æ·×»»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª
¤¿¤À¡¢¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¡×¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·×»»¤ÎÅú¤¨¤ò°ì½Ö¤ÇÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¼Â¼Á¡×¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê·×»»Ë¡¡Ö¥±¥¿¸å²ó¤··×»»Ë¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎÅú¤¨¡×¤òÀè¤ËÍ½Â¬¤¹¤ë
º£²óµá¤á¤¿¤¤¿ô»ú¤Ï
¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·×»»¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¿ô»ú¤Ë¼å¤¤¿Í¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê·×»»¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïº£Æü¤Ç¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·×»»¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¡Ö¿ô»ú¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢20¡ó¤Ï¡¢1/5¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤À¤±¤À¤È¤Þ¤À¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤ÎÎã¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ª1000±ß
10000±ß¤Î1/5¤Ï¡©
¢ª2000±ß
º£²ó¤Î¡Ö7600¡×¤Ï¡¢5,000¤È10,000¤Î´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢7600¤Î1/5¤Ï¡Ö1,000Ëü¡Á2,000Ëü±ß¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ö¥±¥¿¸å²ó¤··×»»Ë¡¡×¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÆ¬¤Î¿ô¤ò·×»»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ¬¤Î¿ô¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢76¡ß2¡á152¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢152Ëü¤È¤«¡¢15.2Ëü¤È¤«¡¢1520Ëü¤È¤«¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥±¥¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Ã¤µá¤á¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Åú¤¨¤Ï¡Ö1,000Ëü¡Á2,000Ëü±ß¤Î´Ö¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢1520Ëü°Ê³°¤Ï¾®¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÇä¾å¤Ï1520Ëü±ß¤Î¥À¥¦¥ó¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡Ö°ìÊâÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡×
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÏÀâÌÀ¤Î¤¿¤á¤ËÃúÇ«¤Ë·×»»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´·¤ì¤ë¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ç°ì½Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«ÅÅÂî¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÌÌÅÝ¤Ê¿ô»ú¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¾¯¤·¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¿ô»ú¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤Ë¼å¤¤¿Í¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢·×»»¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö°ìÊâÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë·×»»¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¿ô»ú¤ò¡Ö¤É¤¦¤Æ¤Ê¤º¤±¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤é·×»»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤ÊÆ¬¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò»È¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ä¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë»×¹Í¤ò³ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿ô»ú¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÆÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë