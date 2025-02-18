¡ÚÉô²¼¤¬¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤¦¡Û¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¤¬·ã¤·¤¤¾å»Ê¡×¤¬ÌÌÃÌ¤Ç¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¡¢¥ï¡¼¥¹¥È1
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉô²¼¤Ï¤³¤Î1Ç¯¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡© ºÇ¸å¤Ë°ìÂÐ°ì¤ÇÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¾åÄ¹¤ÈÉô²¼¤¬°ìÂÐ°ì¤Ç¹Ô¤¦¡Ö1on1¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ïº£¤äÂ¿¤¯¤Î¿¦¾ì¤Ç¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥Õ¡¼¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÂÐÏÃ¼êË¡¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³Êó¹ð¤äÉ¾²ÁÌÌÃÌ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇ¤âÇä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë1on1¤ÎÆþÌç½ñ¡ØÁýÊä²þÄûÈÇ¡¡¥ä¥Õ¡¼¤Î1on1¡¡Éô²¼¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ»Ë¡¡Ù¡ÊËÜ´Ö¹ÀÊå¡¦Ãø¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢1on1¤¬»ý¤ÄËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤È¸ú²Ì¤ò²òÀâ¤·¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
1on1¤Ï¡ÖÉô²¼¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¡×
¡¡¿ÊÄ½Êó¹ð¤äÉ¾²ÁÌÌÃÌ¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¾åÄ¹¤ÈÉô²¼¤ÎÌÌÃÌ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ä¥Õ¡¼¤Î1on1¤Ï¡¢Éô²¼¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦ÌÌÃÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢30Ê¬¤ÎÂÐÏÃ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Éô²¼¤¬¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤Ð¤Þ¤º¤ÏÀ®¸ù¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢1on1¤òÉô²¼¤Î¤¿¤á¤Î¾ì¤È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿´¤¬¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¼é¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¤Ë¼¨¤¹¥±¡¼¥¹A¤È¥±¡¼¥¹B¤ÏÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤ÎÂÐÏÃÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô²¼¤Î¤¿¤á¤ÎÌÌÃÌ¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾åÄ¹¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±þÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬Éô²¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¾åÄ¹¤Î¤Û¤¦¤¬ÏÃ¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥±¡¼¥¹A
¥±¡¼¥¹B
¡¡¥±¡¼¥¹A¤Î¾åÄ¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¡Ö¡Ä¡Ø¤Ö¤Ä¤«¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤È¤¦¤Þ¤¯¶¨Ä´¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×
¾åÄ¹¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¦¤ó¡¢Èà¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¡×
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¾åÄ¹¤¬Àè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë