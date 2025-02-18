Áª¼ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡ÖÂ¿ËàÀî¡×¡¢µð¿Í¤Î¡Ö¿´¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ï£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ø¡ÄÀ¼±ç¤È¤É¤¯¡Ö£´Îó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
¡Î»ÏÆ°¡¡£Ç¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ï¡ã¾å¡ä
¡¡ÆÉÇäµð¿Í·³¤Î¿·¥Õ¥¡¡¼¥àµå¾ì¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡Ê°ð¾ë»Ô¡Ë¤¬¡¢£³·î£±Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÀª¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆÃÄ¹¤ò¡¢µå³¦¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Â¿ËàÀî¤È¤È¤â¤Ë
¡¡¡Ö¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡£¸·¤·¤¤¥Î¥Ã¥¯Îý½¬¤¬Â³¤¤¤ÆÂ¤¬¤â¤Ä¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î·ãÎå¤¬¼ª¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¡½¡½¡£
¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯¤Þ¤Ç£´£³Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êµð¿Í¤ÎÀìÍÑµå¾ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢£Ö£¹Àï»Î¤é¤âÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¤¿ÂçÅÄ¶è¤ÎµìÂ¿ËàÀî¥°¥é¥¦¥ó¥É¡£µå¾ì¤È¼þ°Ï¤ò³Ö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¶âÌÖ£±Ëç¤À¤±¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´Ö¶á¤ÇÁª¼ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ÏÎý½¬Ãæ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤¯ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¼çË¤¤È¤·¤ÆÄÌ»»£¸£¶£¸ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹²ñÄ¹¤Î²¦Äç¼£¤µ¤ó¡Ê£¸£´¡Ë¤â¡¢¤½¤ÎÀ¼±ç¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿°ì¿Í¤À¡£¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂ¿ËàÀî¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡£Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢²¦¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æµð¿Í¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤âÂ¿ËàÀî¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚÁª¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼õ¤±¤ëµå¤¬¤º¤Ã¤·¤ê½Å¤¤¡£¡Ö¹â¹»¤ÎÃç´Ö¤È¤Ï½Å¤µ¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¡£º£¤Ç¤â¤½¤Î¾×·â¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìËÜÂÂÇË¡¤¬²Ö³«¤¯¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¡££Ö£¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Åö»þ´ÆÆÄ¤ÎÀî¾åÅ¯¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬±óÀ¬¤«¤éµ¢µþ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¸á¸å¤«¤éÂ¿ËàÀî¤ÇÎý½¬¤À¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÌ¿¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤Ä¤âÁ´ÎÏ¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡Îý½¬¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤Î²¦¤µ¤ó¤äÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡Ê£¸£¸¡Ë¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¸«¤è¤¦¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¡£²¦¤µ¤ó¤âÎý½¬¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò¤Í¤À¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤â¤Ê¤¤Åö»þ¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Î¾ðÊó¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£²¦¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï´Ö¶á¤ÇÁª¼ê¤ò¸«¤é¤ì¤ëÂ¿ËàÀî¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Áª¼ê¤¬ÄÌ¤¦Å¹
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤½¤Ð¤Ç£·£°Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±Ä¶È¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¤ª¤Ç¤óÅ¹¡Ö¥°¥é¥ó¥É¾®ÃÓ¾¦Å¹¡×¤Ë¤Ï¡¢²¦¤µ¤ó¤éÁª¼ê¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤Ç¤ó¤ä¾Æ¤¤½¤Ð¤òËËÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¿¹â¶¶Ê¸»Ò¤µ¤ó¡Ê£·£°¡Ë¤Ï¡¢¹¾ÀîÂî¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸«³Ø¤·¡¢ÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ëÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤«¤é¡Ö¥Ð¥·¥Ã¡ª¡×¤ÈÂç¤¤Ê²»¤¬¶Á¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅ¹¤Ç¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÁª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡£·£±Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤â¡¢¤±¤¬¤Î¤¿¤á£´Ç¯¤ÇÁª¼ê¤ò°úÂà¤·¡¢Ä¹¤é¤¯ÎÀÄ¹¤ä¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿ÈõÂôÎÉ¿®¤µ¤ó¡Ê£·£µ¡Ë¤Ï¡ÖÂ¿ËàÀî¤òË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸å¿Ê¤ò»ØÆ³¤·Â³¤±¤¿¡£ÈõÂô¤µ¤ó¼«¿È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆó·³Àï¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁá¤¯°ì·³¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ì¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¤ÆÊ³µ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö´Ö¶á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤Ø¤ÎÇ®¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
£È£Ò¡¡¿åÂ²´Û¤Þ¤Ç
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢µð¿Í¤Î¡Ö¿´¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ç¤¢¤ëÂ¿ËàÀî¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢°Ê³°¤ÎÁ´ºÂÀÊ¤ò£´Îó¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¶á¤Å¤±¤ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¼±ç¤¬¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·µå¾ì¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤âÁª¼ê¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×¡£²¦¤µ¤ó¤ÏÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÇÀ¸³°ÌîÀÊ¤«¤é¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÊ»Àß¤µ¤ì¤ë¿åÂ²´Û¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Îµå¾ì¤Ë¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë¤â²¦¤µ¤ó¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿åÂ²´Û¤Þ¤Ç¡ÊËÜÎÝÂÇ¤ò¡ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Í¡×¡£¡ÈÀ¤³¦¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¡É¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£