¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÊ¡Ã«¹À»Ê¡¡ÃæÆü¤«¤é£Æ£Á°ÜÀÒ¤Î³Ð¸ç¤È·è°Õ¤òÆÈÇò¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Çà¤ä¤Ã¤¿´¶á¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ê¡Ã«¹À»ÊÅê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºò¥ª¥Õ¡¢¸ÅÁã¡¦ÃæÆü¤«¤é£Æ£Á¤Ç°ÜÀÒ¡£ºòµ¨¤³¤½¤ï¤º¤«£¸»î¹ç¤Ç£³¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£²¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤âÎ¾Êý¤³¤Ê¤»¤ë±¦ÏÓ¤ÏÁá¤¯¤â¥Á¡¼¥àÆâ³°¤«¤é´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÏ¢Æü´À¤ò´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¶»Ãæ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½¿·Å·ÃÏ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤É¤¦¤«
¡¡Ê¡Ã«¡¡´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡Ê°ã¤¤¤¬¡Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï
¡¡Ê¡Ã«¡¡¤Þ¤À¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Çº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÎý½¬¡¢¼ÂÀï¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼þ°Ï¤Î³§¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤±¤ÉÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íºÙ¤«¤¯¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡£¤¤¤¤É½¸½¡¢¸ÀÍÕ¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î·´»Ê¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢»³ËÜÂó¤â¸µÃæÆü
¡¡Ê¡Ã«¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ê·ÄÂç¤Î¸åÇÚ¤ÇÃæÆü»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ë·´»Ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â²¿¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·´»Ê¤âÊá¼ê¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃç´Ö¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó·´»Ê¤Ê¤ó¤«¤ËÊ¹¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ø¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ù¤ß¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½ÃæÆü¤ÇÄ¹¤é¤¯³èÌö¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¼ã¤¤Åê¼ê¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÌò³ä¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡Ê¡Ã«¡¡¼ÂÀÓ¤ÏÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê£²£°£±£²Ç¯·×£²£·£¸ÅÐÈÄ¡Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬º£¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¡½ÃæÆü»þÂå¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¤Ï¤º¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤Î¤«
¡¡Ê¡Ã«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¡Ëà¤ä¤Ã¤¿´¶á¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡££Æ£Á¤Ç°ÜÀÒ¤Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬£Æ£ÁÁª¼ê¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤âËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤È¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¥é¥ó¥¯¤Ï²¼¤ÎÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Î¤¿¤á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤Ï²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤¹¤Ä¤â¤ê¤«
¡¡Ê¡Ã«¡¡¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤òºÇÍ¥Àè¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤ÏËÍ¤ÇÉ¬»à¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£