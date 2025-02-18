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MASSIVE NEWS— Second Tier podcast (@secondtierpod) February 15, 2025
There was A SQUIRREL ON THE PITCH when Norwich City SCORED.
This is huge.
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