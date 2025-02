イングランドの2部リーグにあたるEFLチャンピオンシップ第33節でハル・シティとノリッジ・シティが対戦し、1-1で引き分けた。この試合でノリッジ・シティの”12番目の選手”がチームの同点弾に貢献したと話題を呼んでいる。



14分にハル・シティのマット・クルックスがゴールを決めて1-0で試合を折り返した。その中で反撃に繰り出したいノリッジ・シティは47分に右SBのケレン・フィッシャーがボールを受けるとその時、更に大外から齧歯目リス科のリスがオーバーラップを開始。その後フィッシャーがクロスを挙げ、ジョシュ・サージェントが頭で合わせて今季9点目となる同点弾を挙げた。



『THE Sun』はこの小さな乱入者の活躍を「”毛皮を着た新しいチームメイト”を評価しないのは間違いだろう」と絶賛。また、SNSでは「SBを引き出すための適切なオーバーラップ」、「オンサイドだったから有効なプレイ」とこのリスのフットボールIQの高さを評価する声で溢れている。





MASSIVE NEWS



There was A SQUIRREL ON THE PITCH when Norwich City SCORED.



This is huge.



