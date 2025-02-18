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¢£¥¯¥ì¥»¥¾¥ó <8253> ¡¡3,779±ß¡¡(+242±ß¡¢+6.8¡ó)
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¢£ÆüËÜ¥Ú£È£Ä <4612> ¡¡1,013±ß¡¡(+63.5±ß¡¢+6.7¡ó)
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¢£Åì¥×¥ì <5975> ¡¡1,948±ß¡¡(+121±ß¡¢+6.6¡ó)
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¢£¥µ¥«¥¿£É£Î£Ø <4633> ¡¡1,863±ß¡¡(+113±ß¡¢+6.5¡ó)
¡¡¥µ¥«¥¿¥¤¥ó¥¯¥¹ <4633> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï2·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢24Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ5.4¡ó¸º¤Î128²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢25Ç¯12·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ24.1¡óÁý¤Î160²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´ü¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ç5´üÏ¢Â³¤ÎÁý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¥¨¥Ë¥Þ¥¤¥ó¥É <5027> ¡¡1,242±ß¡¡(+70±ß¡¢+6.0¡ó)
¡¡£Á£î£ù£Í£é£î£ä¡¡£Ç£ò£ï£õ£ð <5027> [Åì¾Ú£Ç]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï2·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡¢24Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ4.2ÇÜ¤Î23.3²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î15.8²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£25Ç¯12·î´ü¤âÁ°´üÈæ11.5¡óÁý¤Î26²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢4´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ç5´üÏ¢Â³¤ÎÁý¼ý¡¢3´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó <5108> ¡¡6,046±ß¡¡(+335±ß¡¢+5.9¡ó)
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó <5108> [Åì¾Ú£Ð]¤¬7ÆüÂ³µÞ¿¡£17Æü¸á¸å2»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¼èÆÀ¾å¸Â7500Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î11.0¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï3000²¯±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï2·î20Æü¤«¤é12·î23Æü¤Þ¤Ç¡£¤³¤ì¤¬Çã¤¤ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿24Ç¯12·î´üÏ¢·ë·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°¤Î´üÈæ2.7¡óÁý¤Î4Ãû4300²¯±ß¡¢½ãÍø±×¤¬Æ±14.0¡ó¸º¤Î2849²¯8900Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤ÎÈÎÇä³ÈÂç¤ä°ÙÂØ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤â¤¢¤êÁý¼ý¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿°ìÊý¡¢Íø±×ÌÌ¤Ç¤ÏºÆÊÔ¡¦ºÆ¹½ÃÛ´ØÏ¢ÈñÍÑ¤Î·×¾å¤¬¶Á¤¤¤¿¡£Â³¤¯25Ç¯12·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°´üÈæ2.3¡ó¸º¤Î4Ãû3300²¯±ß¡¢½ãÍø±×¤ÏÆ±11.2¡ó¸º¤Î2530²¯±ß¤Î¸«ÄÌ¤·¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÏÁ°´üÈæ20±ßÁý¤Î230±ß¡£
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