´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ù¥¿¹û¤ì¾õÂÖ¡£ÃËÀ¤¬¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¤À¤±¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
ÃËÀ¤Ï¹¥¤¤Ê½÷À¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÃçÎÉ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤í¤¦¤È¡¢¿§¡¹¤È¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ù¥¿¹û¤ì¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¤À¤±¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Î´é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë
ÃËÀ¤Ï¹¥¤¤Ê½÷À¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¹¥¤¤Ê½÷À¤Î´é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¹¥¤¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¼«Á³¤È»ëÀþ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤ÎÃËÀ¤ÎÉ½¾ð¤ÏÌµ°Õ¼±¤ÎÆâ¤Ë¤æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦·Ï¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë
ÃËÀ¤Ï¹¥¤¤Ê½÷À¤Î¤³¤È¤ò¡¢Í½Äê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤Ê¤É¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¡¢ÃËÀ¤ÎËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤Î£±¤Ä¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤ÉÎø°¦·Ï¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤è¤Û¤É¥´¥·¥Ã¥×¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
£²¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë
ÃËÀ¤Ï¹¥¤¤Ê½÷À¤È£²¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢µÞ¤Ë¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤½¤ì¤Ï½÷À¤Ø¤Î¹¥°Õ¤¬¶¯¤¤¾Úµò¤Ç¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤È¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¤È£²¿Í¤¤ê¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸¶°ø¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤ä¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼»ä¤ËËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡£ÃËÀ¤¬¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÌ®¤Ê¤·¹ÔÆ°¡×¤È¤Ï