Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬½é²óMC¡¢ÁýÅÄµ®µ×¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¡ª¡¡ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¶¦±é¤¹¤ë¿·²»³ÚÈÖÁÈ¡¢2.27ÇÛ¿®³«»Ï
¡¡ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¿·²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special¡Ù¤¬¡¢Prime Video¡¢DMM TV¤Ë¤Æ2·î27Æü¤è¤ê³Ö½µÌÚÍË16»þ¤è¤ê¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£½é²óMC¤òÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁýÅÄµ®µ×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡ª
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡È¸½Ìò¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢¡È¥¹¥¿¡¼¤Î¸¶ÀÐ¡É¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¿·¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÌ´¸«¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©Àï¡£¡È¹âÀººÙ¤ÊÂç·¿LED¥¦¥©¡¼¥ë¡É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥·¥ç¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯´ë²è¡ÖSwitch Question¡×¤â¡£¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¼ÁÌä¼Ô¤È²óÅú¼Ô¤ò¸ò¸ß¤Ë¡È¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¼ÁÌä¤·¤ÆÀèÇÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤âÆ±¤¸¼ÁÌä¤òÅú¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥ë¡¼¥ë¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¼ÁÌä¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤«¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÀèÇÚ¤ÎÁÇ´é¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ì¤ë¤«¡Ä¡©
¡¡½é²ó¤ÎÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ä¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢NEWS¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÁýÅÄµ®µ×¡£2·î¤Ë¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø´îÅÜ°¥³Ú¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÁýÅÄ¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¶¦±é¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÇÐÍ¥¡¦¤ª¾Ð¤¤¤Ê¤É¡¢³Æ³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Ã´Åö¡£½é²ó¤ÎMC¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¡£²»³Ú³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°Áö¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÇÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡È¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡ÉÆ²ËÜ¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀ®Ä¹¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«Àß¤â·èÄê¡£½Ð±é¼Ô¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¤Ê¥³¥é¥Ü»£±Æ¤ä¡¢ÄêÅÀ¥«¥á¥é´ë²è¤òº£¸å¼Â»Ü¡£
¡¡¿·²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¡¢DMM TV¤Ë¤Æ2·î27Æü¤è¤ê³Ö½µÌÚÍË16»þÇÛ¿®¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡ª
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡È¸½Ìò¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢¡È¥¹¥¿¡¼¤Î¸¶ÀÐ¡É¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¿·¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÌ´¸«¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©Àï¡£¡È¹âÀººÙ¤ÊÂç·¿LED¥¦¥©¡¼¥ë¡É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥·¥ç¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½é²ó¤ÎÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ä¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢NEWS¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÁýÅÄµ®µ×¡£2·î¤Ë¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø´îÅÜ°¥³Ú¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÁýÅÄ¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¶¦±é¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÇÐÍ¥¡¦¤ª¾Ð¤¤¤Ê¤É¡¢³Æ³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Ã´Åö¡£½é²ó¤ÎMC¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¡£²»³Ú³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°Áö¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÇÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡È¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡ÉÆ²ËÜ¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀ®Ä¹¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«Àß¤â·èÄê¡£½Ð±é¼Ô¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¤Ê¥³¥é¥Ü»£±Æ¤ä¡¢ÄêÅÀ¥«¥á¥é´ë²è¤òº£¸å¼Â»Ü¡£
¡¡¿·²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¡¢DMM TV¤Ë¤Æ2·î27Æü¤è¤ê³Ö½µÌÚÍË16»þÇÛ¿®¡£