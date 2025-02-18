¡Ø¿¨¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸º¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÙµÁÉã¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤òÊüÃÖ¤¹¤ëÉ×¡ª¡©¤·¤«¤·Ä¾¸å¡ÚµÁÄï¤Î¸ÀÍÕ¡Û¤Ë´éÌÌÁóÇò¢Í¼þ¤ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°
¤È¤¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬¼þ°Ï¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¹ÔÆ°¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡Û
¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¤ËÊú¤¨¤ëÉÔËþ¤äÉÔ°Â¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍê¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¡Û
°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¡¹¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¡¢¿´¤Î½Å²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤¹¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡Û
ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÌäÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯¤«¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡Û
¡ÖÆ±µï¤ÎµÁÉã¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢µÁÄï¤¬µ¤¤Å¤¤¤ÆµÁÉã¤òÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·É×¤Ï¡Ø²¶¤ÏÌÌÅÝ»ö¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¡£¸º¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤·¡Ù¤È°ì¸À¡£
¤·¤«¤·Ä¾¸å¡¢µÁÄï¤¬¡ØµÁ»Ð¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ÄÉ×¤Ï´éÌÌÁóÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
¸í²ò¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¤È¸ß¤¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸¤Ï¼¡Âè¤Ë¹¥Å¾¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¹ÔÆ°¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡Û
¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¤ËÊú¤¨¤ëÉÔËþ¤äÉÔ°Â¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍê¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¡Û
°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¡¹¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¡¢¿´¤Î½Å²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤¹¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÌäÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯¤«¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡Û
¡ÖÆ±µï¤ÎµÁÉã¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢µÁÄï¤¬µ¤¤Å¤¤¤ÆµÁÉã¤òÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·É×¤Ï¡Ø²¶¤ÏÌÌÅÝ»ö¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¡£¸º¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤·¡Ù¤È°ì¸À¡£
¤·¤«¤·Ä¾¸å¡¢µÁÄï¤¬¡ØµÁ»Ð¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ÄÉ×¤Ï´éÌÌÁóÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
¸í²ò¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¤È¸ß¤¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸¤Ï¼¡Âè¤Ë¹¥Å¾¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë