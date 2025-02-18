¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤¬¾å»Ê¤Ê¤ó¤À¤è¡ª·î¼ý45Ëü±ß¡¦Âç¼êIT²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¡Ò36ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ó¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ò45ºÐ¿·²ÝÄ¹¡Ó¤ËÊòÁ³¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¡×¤Ë²¼¤·¤¿·èÃÇ
¿·Ç¯ÅÙ¤â¤½¤í¤½¤í¤ß¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤í¡£°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤¿¤À¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬Æ¯¤¯²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢µ¿ÌäÉä¤¬»Ä¤ë¿Í»ö°ÛÆ°¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤Ë²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¯½¢Ç¤¤·¤¿²ÝÄ¹¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÉô²¼¤¿¤Á
Âç¼êIT´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯ÃÝÆâÂóÌé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦36ºÐ¡Ë¡£ºÇ¶á¤Î¿¦¾ì¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥ª¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£
¡½¡½¿·¤·¤¤²ÝÄ¹¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦45ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¾å¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¤Æ¡Ä¡Ä²ÝÄ¹¤È¤·¤Æ¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤éÉÔ°Â¤Ç
¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¹¤°¤Ë³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È½¢Ç¤½éÆü¡£Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¡£°ì½Ö¡¢ÄÀÌÛ¤¬¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Í³¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°Õ¿Þ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î°ÕÌ£¤ò·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡Ö¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥×¥í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ºÙ¤«¤¤»Ø¼¨¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤µ¡×¤È¡£¤½¤ó¤ÊÛ£Ëæ¤Ê»Ø¼¨¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹
¥´¡¼¥ë¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉô²¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²ñµÄ¤Ç¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼«Í³¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢µÄÏÀ¤Ï±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯¡Ä¡Ä»þ´Ö¤À¤±¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢·ëÏÀ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¡¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ë¼ê½ñ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢Èó¸úÎ¨¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤»Ø¼¨¤òÆÍÁ³½Ð¤¹¤³¤È¤â¡£»×¤¤¤Ä¤¤Î»Ø¼¨¤ÇÌµÂÌ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òÍðÈ¯¡£Éô²¼¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤«¡£
¼«Í³¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤¿¤éÉô²¼¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤À¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¶ìÏ«¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿´ë²è¤Ïº´Æ£²ÝÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ç¾åÁØÉô¤Ø¤ÈÅÏ¤ê¡¢É¾²Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢¡Ö²¶¤Ï¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¡£·è¤á¤¿¤Î¤Ï·¯¤¿¤Á¤À¤«¤é¡×¤ÈÀÕÇ¤¤ò²óÈò¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉô²¼¤òÈè¤ì¤µ¤»¤ë¾å»Ê¤ÎÆÃÄ§¡Û
1°Ì¡Ö»Ø¼¨¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¡×¡Ä21.2¡ó
2°Ì¡Ö°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ä19.8¡ó
3°Ì¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡Ä19.2¡ó
4°Ì¡Ö´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¡×¡Ä18.8¡ó
5°Ì¡ÖÉô²¼¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¡Ä11.4¡ó
6°Ì¡Ö°Ò°µÅª¸ÀÆ°¡×¡Ä9.4¡ó
7°Ì¡ÖºÙ¤«¤¤¡×¡Ä7.8¡ó
8°Ì¡ÖÏÃ¤¬Ä¹¤¤¡×¡Ä4.8¡ó
9°Ì¡ÖÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤ò¤¹¤ë¡×¡Ä4.6¡ó
10°Ì¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ä4.2¡ó
¢¨½Ð½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ß¥ê¥¹
²æËý¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿Éô²¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼²ÝÄ¹¡×¤ËÅÜ¹æ
¤¢¤ëÆü¡¢½ÅÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁºîÀ®¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»×¤¤¤Ä¤¤ÇÈ¯¸À¤ò¤¹¤ëº´Æ£²ÝÄ¹¡£¤½¤³¤Ç´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿Éô²¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»×¤¤¤Ä¤¤Ç¤«¤Íð¤¹¤Ê¤è¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ÏÌÀÆü¤Ê¤ó¤À¤¾¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬¾å»Ê¤Ê¤ó¤À¤è¡ª
¤³¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤¬ÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿ô½µ´Ö¸å¡¢ÅÜ¹æ¤ò¶Á¤«¤»¤¿Éô²¼¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤Û¤«¤ÎÉô½ð¤Ë°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£¾å¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤º´Æ£²ÝÄ¹¡£Éô²¼¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í»ö¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¡£²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤êÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µëÍ¿¤Ï·î¼ý45Ëü±ß¤«¤é2Ëü±ß¤Û¤ÉÁý¤¨¡¢Ç¯¼ý¤â70Ëü±ß¤Û¤ÉÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¾º¿Ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅ¾¿¦»þ¤ÎÇ¯¼ýÊÑÆ°¡Ê2024Ç¯ÅÙ¾å´ü¡Ë¡Û
¡¦20Âå¡ÄÊ¿¶Ñ396Ëü±ß¢ªÊ¿¶Ñ414Ëü±ß
¡¦30Âå¡ÄÊ¿¶Ñ488Ëü±ß¢ªÊ¿¶Ñ494Ëü±ß
¡¦40Âå¡ÄÊ¿¶Ñ572Ëü±ß¢ªÊ¿¶Ñ562Ëü±ß
¢¨½Ð½ê¡§¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ØÇ¯ÂåÊÌ Å¾¿¦»þ¤ÎÇ¯¼ýÊÑÆ°¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ù
Å¾¿¦¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦30Âå¤ÎÅ¾¿¦¤ÏµëÍ¿¥¢¥Ã¥×¤ÈÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¤Ò¤È¤Ä¾å¤Î40Âå¤ÎÅ¾¿¦¤ÏµëÍ¿¸º¤Î¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¤¤Ã¤¿¾å»Ê¤òÍýÍ³¤ËÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢30Âå¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î´ØÏ¢»ñÎÁ¡Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ß¥ê¥¹¡ØÉô²¼¤òÈè¤ì¤µ¤»¤ë¾å»Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ù
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ØÇ¯ÂåÊÌ Å¾¿¦»þ¤ÎÇ¯¼ýÊÑÆ°¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ù