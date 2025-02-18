Æü»º¼«Æ°¼ÖÌîµåÉô£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¡¡°ËÆ£´ÆÆÄ¡Ö²ñ¼Ò¤ò¸µµ¤¤Ë¡×
¡¡£²£°£°£¹Ç¯¸Â¤ê¤ÇµÙÉô¤·¡¢º£Ç¯¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿Æü»º¼«Æ°¼ÖÌîµåÉô¤¬£±£·Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÎý½¬¤ò½é¸ø³«¤·¡¢Áª¼ê£²£²¿Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Î¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤â¡¢¼êÊü¤·¤Ç¤Ï´î¤Ù¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤Ïº£´ü£¸£°£°²¯±ß¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢£±£³Æü¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥À¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°Õ¤òÅ±²ó¤·ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ÖÇ®°Õ¤ÈÃÎ·Ã¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¡¢ÅÄÀîÇîÇ·£Ç£Í¡£¶¯¤¤´íµ¡´¶¤âÉº¤¦¤¬¡¢ÌîµåÉô¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡Æ±Éô¤Ç£±£µÇ¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢µÙÉô¸å¤Ï¼Ò¶È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£Í´¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñ¼Ò¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È½ê¿®É½ÌÀ¡£Áª¼ê¤È¤ÏÌÌÃÌ¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºò½Õ¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ÇÂç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤Î£·ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Å·ÍýÂç¤ÎÀÐÈôÃÒÍÎ³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¡È£±´üÀ¸¡É¤È¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÆü»º¤ÎÎò»Ë¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î£±Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖºÆæÆ¡×¡£µÕ¶¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¡¢Âç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¢¡Æü»º¼«Æ°¼ÖÌîµåÉô¡¡£±£¹£µ£¹Ç¯ÁÏÉô¡£¸µºå¿À¤ÎÃæÅÄÎÉ¹°¤äÀî¿¬Å¯Ïº¤éÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ï£²£¹ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤Ç£²ÅÙÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï£±£¶ÅÙ½Ð¾ì¤·£°£³Ç¯¤ËÍ¥¾¡¡££°£¸Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¡¢·Ð±Ä¹çÍý²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ£°£¹Ç¯¸Â¤ê¤ÇµÙÉô¡£