¹á¹Á¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¡¢18²¯±ßÄÉÄ§¡¡¡Ö¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¦¥·¥Æ¥£¡×²Ý¶â¤ÇÌµ¿½¹ð
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥²¡¼¥à¡Ö¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¹á¹Á¤Î´ë¶È¤¬¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¹ØÆþÂå¶â¤Ë¤«¤«¤ëÌó15²¯±ß¤Î¾ÃÈñÀÇ¤òÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉÄ§ÀÇ³Û¤ÏÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ò´Þ¤áÌó18²¯±ß¡£¾ÃÈñÀÇ¤ò¤á¤°¤ê10²¯±ßÄ¶¤ÎÄÉÄ§¤Ï°ÛÎã¤È¤¤¤¦¡£
¥²¡¼¥à¡Ö¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¦¥·¥Æ¥£¡×¡Ê¹¹ðÆ°²è¤«¤é¡Ë
¡¡¹á¹Á¤Î´ë¶È¡ÖYOTTA¡¡GAMES¡¡LIMITED¡×¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ü¥¹¤Ë¤Ê¤êÁÈ¿¥¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÆâÍÆ¡£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤ÏÀ¤³¦¤Ç1²¯²óÄ¶¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÍÍø¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤é¤ì²Ý¶âÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ä²»³Ú¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤¹¤ë³¤³°»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¹ñÆâºß½»¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿Âå¶â¤ËÂÐ¤·¾ÃÈñÀÇ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢³¤³°»ö¶È¼Ô¤ÎÇä¤ê¾å¤²µ¬ÌÏ¤Ê¤É¤Ï¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£