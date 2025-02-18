¿·²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special¡ÙÇÛ¿®·èÄê¡ª½é²óMC¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¡¢¥²¥¹¥È¤ÏÁýÅÄµ®µ×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äÃíÌÜ¤Î¿·¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÂ¾¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¤òÌ´¸«¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©Àï¡ª
¿·²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special¡Ù¤¬¡¢2·î27Æü16»þ¤è¤ê³Ö½µÌÚÍË¤ËPrime Video¤ª¤è¤ÓDMM TV¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë
¢£ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¡ª
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äÃíÌÜ¤Î¿·¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÂ¾¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¤òÌ´¸«¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©Àï¡£¡È¹âÀººÙ¤ÊÂç·¿LED¥¦¥©ー¥ë¡É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥·¥çー¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯´ë²è¡ÖSwitch Question¡×¤â¤ªÆÏ¤±¡£
¤³¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¼ÁÌä¼Ô¤È²óÅú¼Ô¤ò¸ò¸ß¤Ë¡È¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤·¤Ê¤¬¤é¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥Æー¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¼ÁÌä¤·¤ÆÀèÇÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤âÆ±¤¸¼ÁÌä¤òÅú¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥ëー¥ë¡£
Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¼ÁÌä¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤«¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÀèÇÚ¤ÎÁÇ´é¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ì¤ë¤«¡£¡ØStar Song Special¡Ù¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤ÎÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ä¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢NEWS¤Î¥³¥ó¥µー¥È°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÁýÅÄµ®µ×¡£
2·î¤Ë¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø´îÅÜ°¥³Ú¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢º£¥Î¥ê¤Ë¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤ëÁýÅÄ¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¶¦±é¤ËÎ×¤à¡£
¢£³Æ³¦¤Î¥¹¥¿ー¤¬MC¤òÃ´Åö¡ª
¤½¤·¤ÆÈÖÁÈMC¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ê¤É³Æ³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬Ì³¤á¡¢½é²ó¤ÎMC¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬Ã´Åö¡£
²»³Ú³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØSHOCK¡Ù¥·¥êー¥º¤Î´°Áö¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÇÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡È¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー¡ÉÆ²ËÜ¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀ®Ä¹¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@starsongspecial ¡Ë¤Î³«Àß¤â·èÄê¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï½Ð±é¼Ô¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¤Ê¥³¥é¥Ü»£±Æ¤ä¡¢ÄêÅÀ¥«¥á¥é´ë²è¤òº£¸å¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¡È¥¹¥¿ーÀ¡É°î¤ì¤ëÅê¹Æ¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
(C)Storm Labels Inc.
ÈÖÁÈ¾ðÊó
Prime Video¡¦DMM TV¡ØStar Song Special¡Ù
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§02/27¡ÊÌÚ¡Ë16:00ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È ¢¨³Ö½µÌÚÍËÇÛ¿®
½Ð±é¡§Æ²ËÜ¸÷°ì¡ÊÂè1²óMC¡Ë¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡ÊÂè1²ó¥²¥¹¥È¡Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢
¡ØStar Song Special¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://sp.storm-labels.co.jp/starsongspecial
¢¨2·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00°Ê¹ß ³«ÀßÍ½Äê