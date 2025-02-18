µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤3Í×°ø¤È¤Ï¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
µìÎñ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ç¤¢¤ë1·î28Æü¤ÎÌë¤«¤éÍâ29ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎµìÎñÇ¯±Û¤·ÈÖÁÈ¤Î½ÕÀáÎþ´¿ÈÕ²ñ¡Ê½ÕÈÕ¡Ë¤ÇÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±éÌÜ¤Î°ì¤Ä¤Ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥í¥Ü¥Ã¥È½½¿ôÂæ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅìËÌÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë½ÕÀá¤Ê¤É¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ëã¿²Î¡Ê¥ä¥ó¥¬¡¼¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ±´Ö¤Î½¸ÃÄÉñÍÙ¤ò°ì»åÍð¤ì¤º±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤â¤³¤Ê¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤äÈ¯Çä¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾å´Ñ¿·Ê¹¤Ï15ÆüÉÕ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÍ½Â¬¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½ÕÈÕ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Î±§¼ù²Êµ»¤¬³«È¯¤·¤¿ÈÆÍÑ¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎUnitree H1¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÏºÇ¶á¤Ë¤Ê¤ê¹ØÆþÍ½Ìó¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤¿¡£²Á³Ê¤Ï65Ëü¸µ¡ÊÌó1370Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢3·î4Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯Á÷¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÈÆÍÑ¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎUnitree G1¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤â³«»Ï¤·¤¿¡£
±§¼ù²Êµ»¤Ï15Æü¤Ë¡¢UnitreeG1¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÀÆð¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡Ö½ÕÈÕ¤Îã¿²Î¤è¤ê¤âÎÉ¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
UnitreeH1¤ÎºÇ½é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï2023Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£UnitreeG1¤Ï24Ç¯5·î¤À¤Ã¤¿¡£UnitreeH1¤Ï¿ÈÄ¹1¡¥8¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÂÎ½Å47¥¥í¤Ç¡¢Ãæ¹ñ½é¤ÎÁö¹Ô²ÄÇ½¤ÊÅù¿ÈÂçÈÆÍÑ·¿¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿Êâ¹Ô¤È½ÀÆð¤ÊÆ°ºîÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Ê£»¨¤ÊÃÏ·Á¤ä´Ä¶²¼¤Ç¼«Î©¤·¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡£°ÜÆ°Â®ÅÙ¤ÏËèÉÃ3¡¥3¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¡¢È¯É½Åö»þ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£°ÜÆ°Â®ÅÙ¤ÏÉÃÂ®5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£UnitreeH1¤Ï¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶õÃæ¤Ç¤Î²óÅ¾¤Ê¤ÉÆñÅÙ¤Î¹â¤¤Æ°ºî¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
UnitreeG1¤ÏUnitreeH1¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¿ÈÄ¹1¡¥32¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¡£UnitreeH1¤è¤ê¤âÁ´¿È¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¹ø¤ò¶Ê¤²¤Æ¤½¤Î¹ø¤ò¿¤Ð¤¹È¿Æ°¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤ÆÄ¾Î©¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¡¢·Ú¶È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¤ÏÀºÌ©¤ËÊª¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ê¤É¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¾å³¤¸òÄÌÂç³Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¸¦µæ½ê¤ÎÇî»Î²ÝÄø»ØÆ³¶µ°÷¤Ç¤¢¤ë閆°Ý¿·»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£閆»á¤Ï¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¶µ°éÊ¬Ìî¤È¿Í¤È¤ÎÁê¸ßÊý¸þÅª¤Ê¸ä³ÚÊ¬Ìî¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Î¶µ°÷¤È³ØÀ¸¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶µ°é¤ä¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢´ë¶È¤¬³«Êü¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤òÁý¶¯¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Îµ»Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ¼Ô°éÀ®¤ÎÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áê¸ßÊý¸þÅª¤Ê¸ä³ÚÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÍÑÅÓ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È·¸¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò·±Îý¤·¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È·¸¡×¤ä¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤È¤·¤Æ¸ÜµÒ¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
閆»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À½Â¤¶È´ë¶È¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ¸»ºÂ®ÅÙ¤ä¿®ÍêÀ¡¢¥³¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤Í×µá¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¹©¾ì¤Î¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïº£¤â°ìÄê¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£²ÈÄí¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁàºîÀºÅÙ¡¢°ÂÁ´À¡¢¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¾¦ÍÑ²½¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤ÎAI¤ÎÍøÍÑ¤Ï¿Í¡¹¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ÆµÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
閆»á¤Ï¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¼¡¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤ëÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´í¸±¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤Îºî¶È¤òµó¤²¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤µ¤·¤ÆÂ½¿§¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£閆»á¤ÏÃæ¹ñ¤¬¡ÖÁ±Àï¡×¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°¤Ä¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤º¡¢·×»»Ç½ÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥Á¥Ã¥×¤Î³«È¯¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹âÀÇ½GPU¤Î¹ñ»º²½¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¤È°ìÄê¤Îµ»½Ñ¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤è¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼ÂºÝ¤Î±þÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏËÉÙ¤Ê¾ìÌÌ¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤Ç¤¤ë¡£閆»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¤¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë