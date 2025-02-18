Ã¦Àþ¼ÖÎ¾¤òÊüÃÖŽ¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»Ž£¼ÒÆâ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¡©
»ö¸Î¸½¾ì¤ËÊüÃÖ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Î¼ÖÎ¾¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸½ºß¤âÁ´Îó¼Ö¤¬±¿µÙ
2024Ç¯10·î4Æü¸áÁ°8»þ08Ê¬¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»Ô¤ÎÂç¸¶±Ø¤ÈÂçÂ¿´îÄ®¤Î¾åÁíÃæÌî±Ø¤ò·ë¤Ö¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ÇÎó¼Ö¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Ã¦Àþ¤·¤¿2Î¾ÊÔÀ®¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¸©Î©ÂçÂ¿´î¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤é104¿Í¤È±¿Å¾»Î1¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¹¬¤¤¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥ë¤¬³°Â¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ã¦Àþ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸¤Î5Æü¸å¤È¤Ê¤ë10·î9Æü¤ËÂç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ë¤è¤êÀþÏ©¾å¤ËÌá¤µ¤ì¡¢Åö½é¤Ï10·îÃæ¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Ç¤ÏÁ´¶è´Ö¤ÇÎó¼Ö¤Î±¿µÙ¤¬Â³¤¡¢¼ÖÎ¾¤â»ö¸Î¸½¾ì¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ñÅ´·Áµ¤Æ°¼Ö¥¥Ï52·Á¤È¥¥Ï28·Á¤Î±¿¹Ô¤Ç¡¢¥í¡¼¥«¥ëÀþºÆÀ¸¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
Ã¦Àþ»ö¸ÎÈ¯À¸¤Î3Æü¸å¤È¤Ê¤ë2024Ç¯10·î7Æü¡¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Î¸ÅÃÝ¹§°ì¼ÒÄ¹¤ÏÂçÂ¿´îÄ®Ìò¾ì¤Ç³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¡¢Ã¦Àþ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËíÌÚ¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤¬¸¶°ø¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÝÀþ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Ç¤Ï2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÊÝÀþ¤ÎÉÔÈ÷¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´ØÅì±¿Í¢¶É¤è¤êÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿²èÁü
¤Þ¤º¡¢2020Ç¯12·î10ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¼«Æ°Îó¼ÖÄä»ßÁõÃÖ¡ÊATS¡Ë¤ÎÆ°ºî»î¸³Ì¤¼Â»Ü¡×¡Ö¼ÖÎ¾¸¡ººÌ¤¼Â»Ü¡×¤Ê¤É4¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ï¡¢ÊÝÀþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î¤³¤í¤«¤éÀþÏ©¤ÎÎô²½¤¬ÌÜ»ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¸©Ì±¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ÇÃ¦Àþ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀéÍÕ¸©Áí¹ç´ë²èÉô¸òÄÌ·×²è²Ý¤ËÄÌÊó¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢ÌäÂê¤Î¤¢¤ë²Õ½ê¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾ÜºÙ¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¤â¸©¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©¤Ï¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ËÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¤Î2021Ç¯11·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¹¤ß»ÔµÄ²ñ¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Î°ÂÁ´À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÁ¾º¬¿®ÂÀÏº»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é°ìÈÌ¼ÁÌä¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¹¤ß»Ô´ë²èÀ¯ºö²Ý¤Î³¤Ï·º¬ÎÉ·¼²ÝÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»Â¦¤«¤é¡Ö±¿¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Î²Æº¢¤«¤é¤Ï¡¢¸¤Å£¤¬È´¤±¤Æµ°Æ»¥Ñ¥Ã¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ÎÀþÏ©¤ò»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤Ê¤É¤¬SNS¾å¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ÎÌäÂê¤¬½ù¡¹¤Ë¼Ò²ñ¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Ï¡¢2023Ç¯1·î25ÆüÉÕ¤Ç´ØÅì±¿Í¢¶É¤è¤êÊÝÀþ¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Ï¡¢»ØÅ¦¤ò¤µ¤ì¤¿¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²þÁ±Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤È¤¹¤ë¼ñ»Ý¤ÎÊó¹ð¤ò´ØÅì±¿Í¢¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬È¯À¸¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÐ½èÊýË¡¤ä´ÉÍýÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö·×Â¬¶È¼Ô¤«¤é¤Î¸¡ººÊó¹ð½ñ¤Î³ÎÇ§¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÉÔÂ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ØÅì±¿Í¢¶ÉÅ´Æ»Éô¤ÎÅ´Æ»°ÂÁ´´Æ»¡´±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö2024Ç¯6·î¤Ë¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÝ°Â´Æºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í²þÁ±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î4¥«·î¸å¤È¤Ê¤ë10·î4Æü¤ËÃ¦Àþ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ØÅì±¿Í¢¶É¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Ö10·î18ÆüÉÕ¤Ç6·î¤ÎÊÝ°Â´Æºº¤ËÂÐ¤¹¤ë²þÁ±»Ø¼¨Ê¸½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»Â¦¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¤ÏÄ¾¤»¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤Ëµ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é²þÁ±¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Û¤«¡¢¡Ö»ö¸Î¸½¾ì¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»Â¦¤Ç¤ÏÆ°¤«¤·¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤êÂ¸Â³ÌäÂê¤¬Éâ¾å
¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Ïµì¹ñÅ´¤ÎÆÃÄêÃÏÊý¸òÄÌÀþ¤À¤Ã¤¿ÌÚ¸¶Àþ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¤Ç¡¢¹ñÅ´Ê¬³äÌ±±Ä²½¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë1988Ç¯3·î24Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£
³«¶È°Ê¹ß¡¢ËýÀÅª¤ÊÀÖ»ú¤¬Â³¤2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÂ¸ÇÑÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©¤È±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»ºÆÀ¸²ñµÄ¡×¤Ç¤Ï¡¢2007Ç¯10·î29Æü¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤Î·Ð±ÄÅØÎÏ¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ù±ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë¼ý»Ù¤Î¶Ñ¹Õ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¡×¡Ö¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ÎºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß2008Ç¯ÅÙ¡¢2009Ç¯ÅÙ¤ò¸¡¾Ú´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÀ¸¤ÎÊý¸þÀ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»ºÆÀ¸¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸¡¾Ú´ü´Ö¤Î½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë2008Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ö¤ß¤Ê¤·¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¡×¤ÎÆ³Æþ¤â·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅ´Æ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀþÏ©¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÉôÊ¬¤òÆ»Ï©¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¼Ò²ñ»ñËÜ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÖ»úÊäÅ¶Êý¼°¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÀþÏ©ÊÝÂ¸Èñ¡¢ÅÅÏ©ÊÝÂ¸Èñ¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥éÅª¤ÊÉôÊ¬¤Î½¤Á¶Èñ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ò¸©¤È»ÔÄ®¤¬¶¨Ä´¤·¤ÆÊä½õ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÝÀþ¤Ê¤É¤ËÍ×¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼êÅö¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¡¢Î¹µÒ¼ýÆþÅù¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±ÄÅØÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤À©ÅÙ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÀþºÆÀ¸¤ÎÍ¥ÅùÀ¸
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÄ»ÄÍÎ¼»á¤¬2009Ç¯6·î¤Ë¸øÊç¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ÏÁ´¹ñ¶è¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£¤Þ¤º¡¢½¢Ç¤Ä¾¸å¤Î10·î¤Ë¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥óÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡£¤³¤ì¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤Ë¥à¡¼¥ß¥ó¤Î¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ê¡¢±Ø¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ë²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê30Âå¤ä40Âå¤Î½÷ÀµÒ¤¬½µËö¤Ë¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¾èµÒ¤ÏÌó1.6ÇÜ¤Ë¡¢ÇäÅ¹¼ýÆþ¤ÏÌó4ÇÜ¤ËÃ£¤·¡¢2010Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÂ¸Â³¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï·±ÎýÈñ700Ëü±ß¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤ËÎó¼Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë±¿Å¾»ÎºÎÍÑ¥×¥é¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î2011Ç¯¤«¤é±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¹ñÅ´·Á¤Î¥¥Ï52·Áµ¤Æ°¼Ö¤ä2013Ç¯¤Î¥¥Ï28·Áµ¤Æ°¼Ö¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿´ë²è¤òÅ´Æ»²ñ¼Ò¼«¤é¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Å´Æ»³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤Ë¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¡¢¥í¡¼¥«¥ëÀþºÆÀ¸¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ä»ÄÍ¼ÒÄ¹ÂàÇ¤¸å¤Ï¡¢2018Ç¯11·î¤«¤é¿·¤¿¤Ê¸øÊç¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¹áÀî¸©¤ÎÆü¿·¥¿¥¯¥·¡¼²ñÄ¹¤Î¸ÅÃÝ¹§°ì»á¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤òÁ´¹ñ¶è¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¹ñÅ´·Áµ¤Æ°¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄê´ü±¿¹Ô¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ»ÄÍ¼ÒÄ¹¤¬ÃÛ¤¤¤¿¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ÎÎÉ¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¡£ÀéÍÕ¸©¤Ï2023Ç¯¤Ë¡Ö¿Íµ¤¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¥Ï28·Á¤¬°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ËÂå¤ï¤ë¸å·Ñ´ë²èÅù¤Î¿·¤¿¤Ê³èÀ²½ºö¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¸å·Ñ´ë²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯É½¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
2024Ç¯10·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ã¦Àþ»ö¸Î¤«¤é¤ÎÉüµì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ðÊó¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤Ï10·îÃæ¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Ï12·î9Æü¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÉüµì¤ÎÄ¹´ü²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¸ÅÃÝ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö1·îËö¤Ë¤â±¿¹ÔºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤¹¤ë°Õ¸þ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢·ë¶É1·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ã¦Àþ»ö¸Î¤ÎÉüµìÈñÍÑ¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë
¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»ËÜ¼Ò¤¬½êºß¤¹¤ëÂçÂ¿´îÄ®¤Ë¤è¤ë¤È¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ÎÉüµì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇÂç3²¯±ß¤Û¤É¤¬¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢1²¯±ß¤ò·Ð±Ä°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Î´ð¶â¤«¤é¼è¤êÊø¤·¤ÆÏÅ¤¤¡¢»Ä¤ê¤Î2²¯±ß¤ò¸©¤È±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤ÇÏÅ¤¦¤È¤¤¤¦¡£ÀéÍÕ¸©¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊäÀµÍ½»»³Û1²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÖ»ú¤Ë¶ì¤·¤àÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬ÊÝÀþ¤â½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤ß¤Ê¤·¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¤Ë¤è¤ê½½Ê¬¤ÊÍ½»»¤¬¼êÅö¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤¦¤·¤¿¸«Êý¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅ´Æ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤áÊÝÀþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâ´ð½à¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÊÝÀþ·×²è¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÔÀ¯Â¦¤ÈÌÊÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¦Àþ»ö¸Î¤Ï²óÈò¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ®¼Ô¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Ï¡Öµ°Æ»À°È÷¤ä»î±¿Å¾¤Ë¤«¤«¤ë»Ü¹Ô·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¥¥Ï28·Á¤Î¸å·Ñ´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ¦Àþ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Ë¼ý±×²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤È¤·¤Æ¸©¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÁá´üÉüµì¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢º£¸å¤Î·Ð±Ä²þÁ±ºö¤ÎÃæ¤ÇÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¸ÅÃÝ¼ÒÄ¹¤Ë¤âº£¸å¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ÏÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ëÅ´Æ»¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¸½ºß¤ÏÂç°æÀîÅ´Æ»¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÄ»ÄÍ»á¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÏÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¤Î°¤¤ÌÌ¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¸øÊç¼ÒÄ¹¤¦¤ó¤Ì¤ó¤òµÄÏÀ¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Å´Æ»·Ð±Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¿¿·õ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥§¡¼¥ë¥»¡¼¥Õµ¡Ç½¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â±ó°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î¤Î°ì°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊÝÀþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâ´ð½à¤ÎÉÔÈ÷¡×¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆÈ¯¤ÎËÉ»ßºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÁ´¹ñ¤ÎÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¤äÃæ¾®»äÅ´¤ÇÅý°ì¤·¤¿´ð½à¤òºî¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÅ´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤Ê¤É¤Ç¤½¤Î¼Â»Ü¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÆ³Æþ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤ÎºÆ³èÀ²½¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Å´Æ»·Ð±Ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®°Õ¤Î¤¢¤ë¸øÊç¼ÒÄ¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ©ÅÙÆâÍÆ¤ò¿¼¤á¡¢·Ð±Ä´Ä¶¤Îºþ¿·¤Ë¤â¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¶ûÅÄ Àô ¡§ ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë