¡ÚËÉÉÜ¶¥ÎØ¡¡²¬ºê·ó¼£¥³¥é¥à¡ÖÂÇ¾âÆüµ¡×¡Û5R¤Ï¾®Àî»°»ÎÏº¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÆÃÈÉ¡¢»³ºêÊâÌ´¤ËÂ³¤±
¡¡¡Ú5R¡Û¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ì¡¼¥¹¤ÎºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¾®Àî»°»ÎÏº¤ÎÆÃÈÉÀ®¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡17ÆüºÇ½ªÆü¤ÎÊÌÉÜ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°7¤Ç¤Ï»³ºêÊâÌ´¤¬125´ü15¿ÍÌÜ¤ÎÆÃÈÉ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Â³¤±¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¾®Àî»°¤¬º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç3¾ì½êÏ¢Â³¤Î´°Á´V¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡Ö¾õÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÂç¾æÉ×¡£½éÆü¤«¤é½¸Ãæ¤·¤Æ¼«ÎÏ¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¾Á°¤Î·§ËÜ¤Ç¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢3Æü´ÖBSÀþ¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤ë¤Ê¤É¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î³á±þ¤¬ÈÖ¼ê¡£Î©¤ÁÃÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤ÈÊÌÀþ¤«¤éÂìËÜ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¡£¡ã7¡ä¡½¡ã1¡ä¡ã4¡ä¡½¡ã1¡ä¡ã3¡ä¡ã4¡ä¡ã5¡ä¡£