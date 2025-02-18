TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

À¯ÉÜ¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¡ÈÄÁÒÇî ¿©ÎÈÄ´ºº´±
¡Ö½¸²Ù¶È¼Ô¤Ë¤ªÊÆ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á°Ç¯¤è¤ê21Ëü¥È¥óÄøÅÙ¾¯¤Ê¤¤¡£±ß³ê¤ÊÎ®ÄÌ¤ËÂÚ¤ê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×

È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò¤á¤°¤ê¡¢Æþ»¥¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤äÊýË¡¤Ê¤É¤ÏÍè·î¤Î¾å½Ü¤Ë¼¨¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Ï¤­¤ç¤¦¤â³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£

È÷ÃßÊÆ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÍè·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢º£¸å¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£