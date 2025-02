Snow Manの最新アルバム『THE BEST 2020 - 2025』が、週間2.5万枚を売り上げ、2月18日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で2位にランクイン。これで累積売上は150.8万枚となり、150万枚を突破。自身初の累積売上150万枚超えとなった。アルバム作品の累積売上150万枚突破は2020年10月19日付米津玄師『STRAY SHEEP』以来、4年4ヶ月ぶりで令和3作目【※1】【※2】の達成となった。

本作は、2月3日付で初週売上139.5万枚で初登場1位。5作連続でアルバム1位を獲得した。また、初週売上139.5万枚は、前作『RAYS』の108.1万枚を超え自己最高初週売上を記録。また初週にして『i DO ME』の持つ、自己最高累積売上も超えた。さらに、2019年7月8日付の嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』の初週売上130.4万枚を超え、「オリコン週間アルバムランキング」において令和最高初週売上を記録【※1】した。本作は、男性9人組グループ・Snow Manのデビュー5周年を記念した初のベストアルバム。リード曲「SBY」はメンバー・目黒蓮が主演を務める劇場版『トリリオンゲーム』の主題歌となっている。なお、Snow Manは4月19日・20日に東京・国立競技場、6月7日、8日に神奈川・日産スタジアムで自身初となるスタジアムライブ『Snow Man 1st Stadium Live〜Snow World〜』を開催予定となっている。【※1】令和は「2019年5月13日付」よりスタート【※2】【※1】令和は「2019年5月13日付」よりスタート【※2】令和におけるアルバム累積売上150万枚突破作品一覧/1作目:嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』(2019年6月26日発売)、2作目:米津玄師『STRAY SHEEP』(2020年8月5日発売)、3作目:Snow Man『THE BEST 2020 - 2025』(2025年1月22日)<クレジット:オリコン調べ(2025年2月24日付:集計期間:2025年2月10日〜16日)>