¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡È²ãÄ¢¤Î³°¡É¤Ë·Ù²ü´¶¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¡ÈÄäÀï¡É¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ï
¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¹Í¤¨¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡È²ãÄ¢¤Î³°¡É¤Ë·Ù²ü´¶¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¡ÈÄäÀï¡É¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ï
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê16Æü¡Ë
¡Ö¡ÊQ¡¥¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÍ×µá¤Ï²¿¤«¡ËÄäÀï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊQ¡¥¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁ´ÅÚ¾¸°®¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡Ë¤¤¤ä¡¢ÄäÀï¤À¤í¤¦¡£»ä¤âÈà¤Ë¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÈà¤¬ÀïÁè¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢»ä¤âº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Èò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï17Æü¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¡¦¥ê¥ä¥É¤ËÅþÃå¡£¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤È¥¦¥·¥ã¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢18Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°»æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÄäÀï¤ò4·î20Æü¤ÎÉü³èº×¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè¤ò¤É¤¦½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«¤òºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥±¥í¥Ã¥°ÆÃ»È¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¸ò¾Ä¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²æ¡¹È´¤¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¼è°ú¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬12Æü¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀïÁè½ª·ë¡É¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÈÏÂÊ¿¸ò¾Ä¡É¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ÊÀïÆ®Ãæ»ß¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈÄäÀï¡É¤Ð¤«¤ê¡£ÄäÀï¤ÎÀè¤Ë¡¢ÏÂÊ¿¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢µÞ¤¤ç¡¢¥Ñ¥ê¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£