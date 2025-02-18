¼«Ì±¡¢ÎáÏÂÈÇÀ¯¼£²þ³×Âç¹ËºöÄê¤Ø¡¡»²±¡Áª¾¡Íø¡ÖºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î2025Ç¯±¿Æ°Êý¿Ë¸¶°Æ¤¬17Æü¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ï¸å¤Î1989Ç¯¤ËÅÞ¤¬Äê¤á¤¿À¯¼£²þ³×Âç¹Ë¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¡ÖÎáÏÂÈÇÀ¯¼£²þ³×Âç¹Ë¡×¤òºöÄê¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¡£½°±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö²Æ¤Î»²±¡Áª¤Î¾¡Íø¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢6·î22ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤ÈÊ»¤»¤Æ¡ÖÅÞ¤ÎÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤ÆÎ×¤à¡×¤È¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞÁíºÛ¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ÅÞ´´Éô¤ÈÊ¸¸ÀÄ´À°¤ò¿Ê¤á¡¢3·î9Æü¤ÎÅÞÂç²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡À¯¼£²þ³×¤ò½ä¤ê¡¢À¯¼£»ñ¶â¤ÎÆ©ÌÀ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ñÌ±¤Î¿®Íê²óÉü¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¶¯Ä´¡£1É¼¤Î³Êº¹À§Àµ¤ÈÍ¸¢¼Ô¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÁÐÊý¤Î´ÑÅÀ¤«¤é½°±¡ÁªµóÀ©ÅÙ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤è¤¦µÄÏÀ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£ÃÏÊýÁÈ¿¥¤¬É¼¤ÎÇÛÊ¬³ÈÂç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÅÞÁíºÛÁª¤Î¥ë¡¼¥ë¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÅÞÂç²ñ¤Ë·ëÏÀ¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡»²±¡Áª¤òÀ¯¼£·èÀï¤Î¡ÖÅ·²¦»³¡×¤È¤·¤Æ¡¢½°±¡µÄ°÷¤Ë¤â¡Ö¾ïºßÀï¾ì¡×¤ÎÀº¿À¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦µá¤á¤¿¡£Áªµó¤Ç¤ÎSNS¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢SNS³èÍÑ¤äÆ°²èºîÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£