¥·¥ó¥ä¥³¥Å¥« 2025-26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó - ¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ØÆÏ¤±¤ë»¾²Î

シンヤコヅカ(SHINYAKOZUKA)の2025-26年秋冬コレクションが、2025年2月17日(月)、東京・新宿にて発表された。テーマは「Good morning, I wish I could fly, never mind」。

ペンギンなあなたへ贈る讃歌

今季、小塚はそれはもう様々なことを考えた。まず1つに、彼がよく絵に描くモチーフに、「鳥」と「額縁」があるということに思い当たったこと。なぜ「額縁」というモチーフを好んでいたのかというと、“絵=あなた”をより美しく魅せるのが“額縁=ファッション”であるから。次になぜ「鳥」を好むのか。これは自由や軽快さを追い求め描き出したモチーフであり、いつのまにか自分自身を“飛べない鳥=ペンギン”に投影していたから。





青を強く強調して

こうしてこれまで多く描いていたにも関わらず、なぜ描いていたのか長年謎だった「鳥」と「額縁」のモチーフの意味を考えたところから始まった2025年秋冬コレクション。“ペンギン”を軸に、飛べなくても、現状に不安があっても、ペンギンのままでいいのだ、という全て認めて包み込むような優しさに溢れたコレクションが完成した。同時に今季は、夢や希望を抱くペンギンたちの背中を“額縁”や“ささやかな言葉”で押す、ペンギンな誰かのための“ペンギン讃歌”となった。なお小塚は、ペンギンのままでいいのだとの思いから、「このショーは“肯定ペンギン”という意味も含めているんです」と笑顔で語った。

2025年春夏コレクションと同様に「青」がキーカラーとなるが、今季は特に「青」を強く打ち出している。ここに黒や白を織り交ぜ、真冬の早朝のような、どこか朧気で夢うつつな情景を表現した。ペンギンを思わせるマスクや羽といった装飾も青で統一し、ルックに奥行きを生んだ。

ペンギンモチーフを随所に

主軸であるペンギンのモチーフは、様々な形で衣服を彩る。たとえば、シングルブレストのジャケットにあしらったペンギンの刺繍。異なる色調の青とビーズで描き出した。一方で、“飛べる鳥”を思わせる羽毛でできたトップスやパンツも登場。水陸に適応した硬いペンギンの羽毛とは正反対ともいえる、ふわふわの羽毛でぴたりと身体を覆っている。“空を飛んでみたい”という隠し切れない夢を映す、シニカルなウェアとなった。

額縁×ワークウェア

もう1つのテーマである「額縁」は、ワークウェアと組み合わせているのが印象的。2羽のペンギンが対になって額縁の中に並ぶ、リラックス感のあるオーバーオールがその好例だ。このほか登場するサロペットなどワークウェアの数々は、ディッキーズ(Dickies)とのコラボレーションによるものだ。

ショー序盤には、額縁そのものを抱えたルックもお目見え。小塚が考える額縁とファッションの関連性を直接的に表した。

コンバースや土屋鞄などコラボも

コラボレーションにも注目したい。足元はコンバース(CONVERSE)によるスニーカーでカジュアルな印象に。また土屋鞄(TSUCHIYA KABAN)とのレザーバッグ、キジマ タカユキ(KIJIMA TAKAYUKI)とのキャップなどは落ち着いたデザインに仕上げ、静かに華やかさをプラスしていた。

外部サイト