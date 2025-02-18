¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¡¡º£¥¥ã¥ó¥×½é¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¡Ö¹²¤Æ¤Æ½àÈ÷¡×¤âÎäÀÅ¶¯ÂÇ¼Ô»Â¤ê¡ª
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¡Èµ°Æ»¡É¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¤¬º£¥¥ã¥ó¥×½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿º¸ÂÇ¤Á¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¥¿¥Ã¥«¡¼¤«¤é¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¥³¡¼¥Á¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤ÎÅêµåÎý½¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÆü¡¢¹²¤Æ¤Æ15µå¤°¤é¤¤¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅê¤²¤Æ¡ÊÅêµåÎý½¬¤·¤Æ¡Ë½àÈ÷¤·¤¿¡×
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ë15¾¡¤òµó¤²¤¿º¸ÏÓ¤Ï¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤Ë²ÝÂê¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï3¿Í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÈÂÐÀï¡£±¦ÂÇ¼Ô2¿Í¤Ë¤Ï°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3¿ÍÌÜ¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£Â³¤¯±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥é¤Ë¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Íî¤Á¤ºº¸Ãæ´Ö¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò·Þ¤¨¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë4µå¤òÅê¤¸¤Æ¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï80¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó129¥¥í¡Ë¤Î³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤ÆÀ°Õµå¤Ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¥Ô¥¯¥ê¤È¤âÆ°¤«¤º¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô5¿Í¤Ë·×25µå¤òÅê¤²¡¢19µå¤òÅê¤¸¤¿Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï91¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó146¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç3·î18Æü¤Ë¹Ô¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤ÎÀèÈ¯¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é¡Ö¤½¤³¤ÏÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ç¡¢¥É·³¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«·³Áê¼ê¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£3¡¦18¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ä´À°¤òÂ³¤±¤ë¡£¡ÊºûÅÄ¹¬»ÌÄÌ¿®°÷¡Ë