¡ÈºÇ¹â¤ÎæÆÊ¿¤ÎÂÇ·â¡É¤Ø¡Ö½çÄ´¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î¥Ú¡¼¥¹¡×¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬ÂÀ¸ÝÈ½
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ÄÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ºò½©¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃ¦±±¤·¤¿º¸¸ª¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½çÄ´¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï18¥¹¥¤¥ó¥°¤Çºô±Û¤¨8ËÜ¡£Æ±¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ì¤Ðº¸¸ª¤ÎÄË¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢¼¼ÆâÂÇ·âÎý½¬¾ì¤Ç¤Ïºòµ¨¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥É¥ê¥ë¡×¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòµ¨Æ±ÍÍ¤Ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ð¥ó¥¹¥³¥è¥Ã¥¯ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡ÈºÇ¹â¤ÎæÆÊ¿¤ÎÂÇ·â¡É¤òÃµ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢±ÇÁü¤òÁ÷¤ê¡¢Ê¬ÀÏ¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈËüÁ´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£