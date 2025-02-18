·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¤éÃæ¹ñÉû¼óÁê¤È²ñÃÌ¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ä¿å»ºÊªÍ¢ÆþºÆ³«¤òÍ×Ë¾
Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³¦¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬17Æü¡¢²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë°ÂÁ´¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Í×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³¦¥È¥Ã¥×¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ëÆüÃæ·ÐºÑ¶¨²ñ¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ï17Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤ÇÆüËÜÂ¦¤ÏµîÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ä¡¢È¿¥¹¥Ñ¥¤Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´ë¶È¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ÐÃÄÏ¢¡¦½½ÁÒ²íÏÂ²ñÄ¹¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤¬¤ä¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤º°Â¿´°ÂÁ´¤ÇÆ©ÌÀ¤Ç¡¢Í½¸«²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²¿Éû¼óÁê¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏË¡¼£¹ñ²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ¼ÃÖ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬Áá´üÅ±ÇÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¤È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í¢ÆþºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£