ÉÔÆó²È¡¢¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ómilky¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥ºÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó
ÉÔÆó²È¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¡×É÷Ì£¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ómilky¥É¡¼¥Ê¥Ä ²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥ºÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ò2·î21Æü10»þ30Ê¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
ÉÔÆó²È½é¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ómilky¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï2024Ç¯9·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤Ë1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¥Ó¥Ê¥¦¥©¡¼¥¯³¤Ï·Ì¾Å¹¤ò¡¢Â³¤¯º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ëÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥óÅ¹¤òÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¤Ë3¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
ÉÔÆó²È¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¡×¤ÎÍ¥¤·¤¤¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÍÈ¤²¤¿¡¢ÁÇËÑ¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÈÎÇä¤¹¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ömilky¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¡×¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»»ºÎýÆý¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¤¤¤Á¤´¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÌý¤ÇÍÈ¤²¤¿·Ú¤¤¤¯¤Á¤É¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¥Ú¥³¤Á¤ã¤ómilky¥É¡¼¥Ê¥Ä ²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥ºÅ¹ ³µÍ×¡Ï
¥ª¡¼¥×¥ó¡§2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë10:30
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á2¡Ý2¡Ý1 ²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º1³¬ 1001¡Ý6¶è²è
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30¡Á21:00
ÉÔÆó²È¡áhttps://www.fujiya-peko.co.jp