【「プロミス・マスコットエージェンシー」デモ版】2月18日 配信

Kaizen Game Worksは、アドベンチャーゲーム「プロミス・マスコットエージェンシー」のフルボイスのデモ版を、PC(Steam、Epic Games Store)、プレイステーション 5/プレイステーション 4、Xbox One/Series X|S向けに配信する。なお本作は、2025年にPS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam、Epic Games Store)/Nintendo Switch向けに発売される予定。

本作は、日本を舞台に奇天烈なマスコットたちと借金返済を目指す事務所経営アドベンチャー。マスコットたちをリクルートして仕事を割り当て、過疎町の善良な(時には善良ではない)人たちを助けるために派遣していく。

本作では、元ヤクザのミチ役に「龍が如く」でも知られる黒田崇矢さん、小指マスコットのピンキー☆役に「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」にも出演する渋谷彩乃さんのほか、檜山修之さんが新たなキャラクターとして参加する。

今回デモ版が、2月24日から3月3日(日本時間では日程が前後する可能性あり)まで開催されるIGN Fan FestとSteam Next Festにおける本作の出展に先行し配信される。

【『プロミス・マスコットエージェンシー』声優キャスト発表トレーラー】【プロミス・マスコットエージェンシー】

切断された小指! すすり泣くトーフ! 無邪気すぎる猫! あらゆるマスコットがあなたからの仕事を待っています。マスコットたちをリクルートして仕事を割り当て、過疎町の善良な(時には善良ではない)人たちを助けるために派遣しましょう! ただし、マスコットたちを仕事に送り出すのは想像以上に大変です。炎上する厨房や大事故、時々起きてしまうパニック状態を、ヒーローカードの力を借りて乗り越え、すべての仕事を無事に成功させましょう。

【「プロミス・マスコットエージェンシー」配信ページ】

□Steamのページ

□Epic Games Storeのページ

□PlayStation Storeのページ

□Microsoft Storeのページ

【ゲームディレクター Oli Clarke Smith氏 メッセージ】

「プロミス・マスコットエージェンシー」はマジでヤバい仕上がりになっています! ぜひデモ版をプレイしてみてください。私は、この犯罪者と変人とはみ出し者の集団が大好きで、皆さんもきっと気に入ってくださると思います。

Promise Mascot Agency (C) and R 2024 Kaizen Game Works. Developed by Kaizen Game Works Limited.