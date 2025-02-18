ËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ× ÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡¦ÌÀ¹°¤µ¤ó¤¬»àµî¡¡µß½Ðµá¤á¤ë³èÆ°Â³¤±¤ë¤âÌ¼¤È¤ÎºÆ²ñ³ð¤ï¤º
ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡¦ÌÀ¹°¤µ¤ó¤¬Ï·¿ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£96ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
1983Ç¯¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÎ¹¹ÔÃæ¤ËËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿ÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¡£Éã¿Æ¡¦ÌÀ¹°¤µ¤ó¤ÏºÊ¡¦²ÅÂå»Ò¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤éÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµß½Ð¤òµá¤á¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2002Ç¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬·Ã»Ò¤µ¤ó¤é¤ò¡Ö»àË´¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÌÀ¹°¤µ¤ó¤Ï¿¿ÁêµæÌÀ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Ç¯Á°¤Ë²ÅÂå»Ò¤µ¤ó¤¬Â¾³¦¡£ÌÀ¹°¤µ¤ó¤âÌ¼¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï³ð¤ï¤º¡¢96ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÆÁÅç,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ï·¸å,
³ùÁÒ,
²ð¸î,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
³¤,
Ë¬Ìä²ð¸î