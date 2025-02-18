·ãÊÑ¡¢10ºÐ¤«¤é³èÌö¤Î25ºÐ¹õÈ±½÷Í¥¤¬¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¶âÈ±¡×ÈäÏª¤·SNSÁûÁ³¡Ö¿·Á¯¤À¤¡¡¼¡×¡ÖÂèÆó·ÁÂÖºÇ¹â¤Ã¤¹¡×
¡¡¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¤«¤é11Ç¯¡½¡£25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤¬¶âÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¸¶¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¶âÈ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ(¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È)¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹õÈ±¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ëÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤ÇÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç¸¶¤Ï2009Ç¯¤Ë¡ÖDream5¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢10ºÐ1¥«·î¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£14Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢7Æü¤Ë¤Ï½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬»£±Æ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë4th¼Ì¿¿½¸¡Ö¢å25¡×¤¬È¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°Õ³°¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¿·Á¯¤À¤¡¡¼¡×¡Ö¶â¡Ä??¡×¡ÖÂèÆó·ÁÂÖºÇ¹â¤Ã¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£