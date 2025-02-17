·ÐÃÄÏ¢¤Î½½ÁÒ²ñÄ¹¤¬Ãæ¹ñÉû¼óÁê¤È²ñÃÌ¡Ö¹¤¬¤ëÌ¤Íè¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡×»ùÆ¸»É»¦¼õ¤±¡Ö°Â¿´°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×µá¤á¤ë
ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³¦¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç·ÐºÑÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¤ÈËÌµþ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÁá´ü¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¤Ê¤É¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¡¦²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¡§
ÃæÆü·ÐºÑ³¦¤Î¶¨ÎÏ¤ÈËÇ°×¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ëÌ¤Íè¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
·ÐÃÄÏ¢¡¦½½ÁÒ²íÏÂ²ñÄ¹¡§
´±Ì±¤Î´Ö¤ÇÂÐ±þ¤ò¿¼¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³¦¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ßÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá´ü¤ÎºÆ³«¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢²¿Éû¼óÁê¤«¤é¤Ï¡Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿ÉÔ°Â¤ÎÊ§¿¡¤¬½ÅÍ×¡×¤È½¾Íè¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½ÃÄ¤Ï¿¼¥»¥ó»Ô¤ÎÆüËÜ¿Í»ùÆ¸¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡Ö°Â¿´°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÂÐÏÃ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¿¨¤ì¤¿Äó¸À½ñ¤òÅÏ¤·¡¢¡Ö¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿³°¸ò¡¦·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¡×¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£