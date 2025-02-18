½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¢¿·¶Ê¡Ö¤µ¤é¤Ð¡×¥¸¥ã¥±¼Ì¡õ¿·¥¢ー¼Ì¸ø³«¡¡FM802À¸¥²¥¹¥È½Ð±é¡õ²»¸»½éOA¤â
¡¡½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤¬¡¢2025Ç¯Âè1ÃÆ¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¤µ¤é¤Ð¡×¤ò3·î12Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿²»³Ú¤ÎÀ¨¤ß¡¡Á´¿ÈÁ´Îî¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤¿Ìµ´ÑµÒÀ¸ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLov U¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Í´Ö»¾²Î¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ºî»ì¡¿ºî¶Ê²È¤Îmicca¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎTHE CHARM PARK¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À³Ú¶Ê¡£¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ï¡¤Î²Ö¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿º£²ó¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿åÌÌ¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë½ÂÃ«¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¥È¥¤¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤È·ÀÌó¸å°Ê¹ß¡¢½ÂÃ«¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ä¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë´Ý°æ¸µ»Ò¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2·î24ÆüFM802¡ØROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-¡Ù¤Ë½ÂÃ«À¸¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Æ±³Ú¶Ê¤¬½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¢£½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤è¡Ö¤µ¤é¤Ð¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ§¤ß½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë