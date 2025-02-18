Æü·Ð225ÀèÊª¡§18Æü0»þ¡á40±ß°Â¡¢3Ëü9160±ß
¡¡18Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ40±ß°Â¤Î3Ëü9160±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9174.25±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï14.25±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2505Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2769¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ1¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï2.10¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39160¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡¡¡2505
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39155¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 51553
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2769¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡2385
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24990¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡¡¡ 193
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 680¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 127
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2769¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ1¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï2.10¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39160¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡¡¡2505
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39155¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 51553
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2769¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡2385
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24990¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡¡¡ 193
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 680¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 127
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹