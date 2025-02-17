¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡ÛÃÓÅÄ¹ÀÈþ¡¡Á°Àá»ö¸Î¤Î58¹æµ¡¤ËµÚÂèÅÀ¡Ö¹Ô¤Â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Æ¡Ä¥¿¡¼¥ó¤¬¤è¤¯´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡Ö¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡ÃÓÅÄ¹ÀÈþ¡Ê£´£¸¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£µ£¸¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£³£¶¡ó¡¢£²Í¥½Ð£±£Ö¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°²ó¡¢´ä±Ê²í¿Í¤¬£²ÆüÌÜ¤Î»ö¸Î¤ÇÅÓÃæµ¢¶¿¡£¥®¥¢¥±¡¼¥¹¤È¥×¥í¥Ú¥é¤¬¸ò´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ·±¸å¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¿·¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢¿¤Ó¤Ï¼®ºêÁª¼ê¤ÈÊ»¤»¤Æ¤Á¤ç¤í¤Ã¤È¿¤Ó¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤¬¤è¤¯´¶¤¸¤¿¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î´¶¿¨¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£