²Æ¤Ë¿´Ää»ß¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½MF¡¢Éü³è¸å4Ê¬¤Ç·àÅª¥´¡¼¥ë¡ª ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤â´¿´î¡Ä»Ø´ø´±¡Ö±Ç²è¤Ë»£¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×
¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÉü³è·à¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ê¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥Ê¥Ó¥ë¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¤¬´ñÀ×¤ÎÉü³è·à¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¤Ï¥·¥ã¥ë¥±¤ä¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2022Ç¯1·î¤Ë¥¢¥ó¥¸¥§¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¥ê¡¼¥ë¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¤À¤¬¡¢2024Ç¯6·î¤Ë£µ¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹çÃæ¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥ëÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¤Ï¿Í¹©Åª¤Ëºª¿ç¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿´Ää»ß¤ò·Ð¸³¤·¡¢¿´¶Ú±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢°úÂà¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢1·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FFF)¤Î°åÎÅ°Ñ°÷²ñ¤«¤é¥×¥ì¡¼ºÆ³«¤Îµö²Ä¤¬¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¡£¤¹¤ë¤È¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥ÌÀï¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿76Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÉüµ¢¡£¿´Ää»ß¤«¤é¤Ä¤¤¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«4Ê¬¸å¡¢º¸CK¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Á¥å¡¼¥Ð¡¦¥¢¥¯¥Ý¥à¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¡£GK¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥µ¥ó¥Ð¤¬¤Ê¤ó¤È¤«ÃÆ¤¯¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¤¬µÍ¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¡£Éüµ¢¤«¤é4Ê¬¤Çµ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¥Ù¥ó¥Á¤âÂç´î¤Ó¡£¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÔÁ³¤È¥À¥Ã¥·¥å¤·¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¿´¶Ú±ê¤«¤é¤ÎÉü³è¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«4Ê¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥¸¥§¥Í¥¸¥ª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤Ë»£¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀè½µ¤ÎÉÔ¿¶¤Î¸å¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Ó¥ë¡Ê¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê´î¤Ó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢·àÅª¤ÊÉü³è·à¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈà¤Ï¤½¤ì¤ËÃÍ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»ä¤Ï±¿¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êª¸ì¤À¡×¤È¡¢´ñÀ×¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È¤·¡¢¡Ö¥Ê¥Ó¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï²æ¡¹¤ò±À¤Î¾å¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë½Ö´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê½Ö´Ö¤ò´î¤ó¤À¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¤Ï¥·¥ã¥ë¥±¤ä¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2022Ç¯1·î¤Ë¥¢¥ó¥¸¥§¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¥ê¡¼¥ë¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¤À¤¬¡¢2024Ç¯6·î¤Ë£µ¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹çÃæ¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥ëÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¤Ï¿Í¹©Åª¤Ëºª¿ç¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿´Ää»ß¤ò·Ð¸³¤·¡¢¿´¶Ú±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¡£¤¹¤ë¤È¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥ÌÀï¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿76Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÉüµ¢¡£¿´Ää»ß¤«¤é¤Ä¤¤¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«4Ê¬¸å¡¢º¸CK¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Á¥å¡¼¥Ð¡¦¥¢¥¯¥Ý¥à¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¡£GK¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥µ¥ó¥Ð¤¬¤Ê¤ó¤È¤«ÃÆ¤¯¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¤¬µÍ¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¡£Éüµ¢¤«¤é4Ê¬¤Çµ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¥Ù¥ó¥Á¤âÂç´î¤Ó¡£¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÔÁ³¤È¥À¥Ã¥·¥å¤·¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¿´¶Ú±ê¤«¤é¤ÎÉü³è¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«4Ê¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥¸¥§¥Í¥¸¥ª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤Ë»£¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀè½µ¤ÎÉÔ¿¶¤Î¸å¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Ó¥ë¡Ê¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ì¥Ö¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê´î¤Ó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢·àÅª¤ÊÉü³è·à¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈà¤Ï¤½¤ì¤ËÃÍ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»ä¤Ï±¿¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êª¸ì¤À¡×¤È¡¢´ñÀ×¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È¤·¡¢¡Ö¥Ê¥Ó¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï²æ¡¹¤ò±À¤Î¾å¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë½Ö´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê½Ö´Ö¤ò´î¤ó¤À¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é