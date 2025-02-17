¡Ö1Æü¤ÎÄ¹¤µ¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡©
¤È¤¤É¤Ëº¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÃÏµå¤Î¿ÀÈë¡£
ÃÏµå¤ÎÆâ³Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥È¥ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÏµå¤Î¥³¥¢¤ÎÉôÊ¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÏÉ½¤«¤é¿¼¤µÌó5000km°Ê²¼¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëµåÂÎ¤Ç¡¢¸ÇÂÎ¤ÎÅ´¤È¥Ë¥Ã¥±¥ë¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤µ¤Ï·î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡£±ÕÂÎ¤ÎÅ´¤È¥Ë¥Ã¥±¥ë¤«¤é¤Ê¤ë³°³Ë¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÃÏµå¤Î¼§¾ì¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æâ³Ë¤Î¼«Å¾Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃÏµå¤Î¡Ö°ìÆü¤ÎÄ¹¤µ¡×¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆâ³Ë¤Î¼«Å¾¤¬¸ºÂ®¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÃÏµå¤Î¼«Å¾¼«ÂÎ¤Ø¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Å¾¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢1000Ê¬¤Î1ÉÃ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ç¡¢º£¤¹¤°»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬Âç¤¤ÊÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆâ³Ë¤Î·Á¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÆâ³Ë¤Î·Á¾õ¤â¤Þ¤¿ÈùÌ¯¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏµå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¿ô½½Ç¯¡¢²Ê³Ø¼Ô¤é¤ÏÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëÃÏ¿ÌÇÈ¤òÍÑ¤¤¤ÆÃÏµåÆâÉô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿ÌÇÈ¤¬ÃÏµåÆâÉô¤ÎÊª¼Á¤òÅÁ¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿Ä·¤ÍÊÖ¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æâ³Ë¤ò¹½À®¤¹¤ëÊª¼Á¤ÎÁÈÀ®¤äÆ°¤¤ò¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤¢¤ë²Ê³Ø¼Ô¥Á¡¼¥à¤¬168ÁÈ¤Î·«¤êÊÖ¤·ÃÏ¿Ì¤ò¸¦µæ¡£Æâ³Ë¤¬Æ±¤¸°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿´ü´Ö¤ÎÃÏ¿ÌÇÈ¤Î·ÐÏ©¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÏ¿ÌÇÈ¤¬Æâ³Ë¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¤«¤¹¤á¤¿¤È¤¤Ë°ã¤¤¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Æâ³Ë¤Î·Á¾õ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏµå¤Î³Ë¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡©
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÏµå¤Î³Ë¤¬·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏµåÆâÉô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂçµ¬ÌÏÄã¤»¤óÃÇÂ®ÅÙÎÎ°è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¹âÌ©ÅÙ¤ÎÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°úÎÏ¤¬Æâ³Ë¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢Æâ³Ë¶³¦¤Ë¾®¤µ¤Ê´ÙË×¤äÎ´µ¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¤¬¤¹¤¹¤á¤Ð¡¢ÃÏµå¤Î¥³¥¢ÆâÉô¤Ç°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ææ¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬°ìÆü¤ÎÄ¹¤µ¤äÃÏ¼§µ¤¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤È¤¤¤¦À±¤ÎÁ´ÂÎ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£²¿¸÷Ç¯Àè¤Î±§Ãè¤Î¤³¤È¤è¤ê¡¢¤Þ¤ºÃÏµå¤Î»ö¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
Source: Dailygalaxy
¥®¥º²°ÂæÆÃÅµ¡§¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô ½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î¥«¥é¡¼ÈÇ¥×¥ê¥ó¥ÈÆ±Éõ