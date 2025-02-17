ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡ÖÂè8²ó¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡È¿·´¶³Ð¡É¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¸ÂÄê¥¢¥½¡¼¥È¤Ê¤É300¼ï
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè8²ó¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò¡¢2025Ç¯3·î5Æü(¿å)¤«¤é3·î17Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
300¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ë½¸·ë
¾Æ¤²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡£º£²ó¤Ï¡ã¥æ¥Ë¡¼¥¯ ¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ä¡ã¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡õ¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¡ä¡ã¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡ä¡ã¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¡¼¡ä¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢Ìó110¥Ö¥é¥ó¥É¡¦300¼ïÎà°Ê¾å¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ä¥¹¥³¡¼¥ó¤ÈÍ»¹ç¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥Ã¥¡¼
ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ä¥¹¥³¡¼¥ó¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡£°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤äÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Ç´Ú¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡ß¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¡È¥¯¥í¥Ã¥¡¼¡É¤ä¡¢¥¹¥³¡¼¥ó¡ß¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¡È¥¹¥³¥Ã¥Ä¡É¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡Ö¥®¥ó¥Ó¥¹¡×¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶äºÂ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤«¤é¤Ï¡¢½ãÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¹¥Æ¥é¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¸ÕÜ¥¤ä¤¢¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¡É¥¯¥Ã¥¡¼
±ö¤È¥Ð¥¿¡¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¥«¥º¥Î¥ê ¥¤¥±¥À ¥¢¥ó¥Ç¥£¥ô¥£¥Ç¥å¥¨¥ë¡×¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤ó¤ò¶´¤ó¤À¥¯¥Ã¥¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¿¥ó¥¿¥·¥ª¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥é¥ó¡×¤«¤é¤Ï¥Ù¡¼¥³¥ó¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿·ºî¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤ÎÅ·Æü±ö¤ò»È¤Ã¤¿±ö¥¯¥Ã¥¡¼¤â¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥µ¥À¥Ï¥ë¡¦¥¢¥ª¥¡¦¥Ñ¥ê¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¢¥½¡¼¥È¤â
¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥µ¥À¥Ï¥ë¡¦¥¢¥ª¥¡¦¥Ñ¥ê(pâtisserie Sadaharu AOKI paris)¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥¢¥½¡¼¥È¤òÍÑ°Õ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤ÎÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ä¾®ÇþÊ´¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Ê¤É¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿9¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£´Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ª¥¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò³Ú¤·¤à¥«¥Õ¥§¥Ö¡¼¥¹¡õ¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤È¹ÈÃã¤äàÝàê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖCOOKIES CAFE¡Á¤µ¤¯¡¢¤Û¤í¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¡Á¡×¤âÅÐ¾ì¡£1Ëç¥µ¥¤¥º¤ä¾¯ÎÌ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ö¡¼¥¹¤¬Â·¤¦¡£
¾ÜºÙ
¡ÖÂè8²ó¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î5Æü(¿å)¡Á3·î17Æü(·î)
²ñ¾ì¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 9³¬½Ëº×¹¾ì
¢¨3·î11Æü(²Ð)¤È3·î17Æü(·î)¤Ï17:00½ªÎ»¡£
½ÐÅ¹Îã¡§
¢£Á°È¾¡ã3·î5Æü(¿å)¡Á3·î11Æü(²Ð)¡ä
¡¦¡Ö8¡¦7¥Ù¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¥¯¥í¥Ã¥¡¼³Æ¼ï (1¸Ä) 756±ß¡Á
¡¦¡Ö¶äºÂ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¥«¥¹¥Æ¥é¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥µ¥ó¥É ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ç¥£¥Ã¥× (1¸Ä) 557±ß¤Ê¤É ¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÀ¾å¡¢1»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÍ×¾ÃÈñ¡£
¡¦¡Ö¥«¥º¥Î¥ê ¥¤¥±¥À ¥¢¥ó¥Ç¥£¥ô¥£¥Ç¥å¥¨¥ë¡×¥¯¥Ã¥¡¼ ¥¢¥ó¥³ (Âç¡¢1Ëç) 861±ß ¡ÚºåµÞÀè¹ÔÈÎÇä¡Û
¡¦¡Ö¥¿¥ó¥¿¥·¥ª¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥é¥ó¡×365Æü ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ù¡¼¥³¥ó (3¸ÄÆþ¤ê) 675±ß ¡ÚºåµÞÀè¹ÔÈÎÇä¡Û
¡¦¡Ö¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¡¼¥ô¥£¡×¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È´Ì¡¢¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹´Ì (210g) ³Æ3,501±ß
¡¦¡Ö¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó ¥¨¥½¥ó¥·¥¨¥ë¡×¥×¥ì¡¼¥ó (1Ëç) 432±ß¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´ (1Ëç) 486±ß¤Ê¤É
¢£¸åÈ¾¡ã3·î12Æü(²Ð)¡Á3·î17Æü(·î)¡ä
¡¦¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼Æ±ÌÁ¡×¥Ï¥Ë¡¼¥¹¥³¥Ã¥Ä¥µ¥ó¥É¡¦¤æ¤º¡¿¤æ¤³¤¦¡¦¥¢¥½¡¼¥È(4¼ï¡ß3¸ÄÆþ¤ê) 3,601±ß
¡¦¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×±ö¿¦¿Í¤Èºî¤Ã¤¿±ö¥¯¥Ã¥¡¼¥¢¥½¡¼¥ÈBOX(±ö¥¯¥Ã¥¡¼¡§2ÂÞ¡¦³Æ5ËçÆþ¤ê¡¢¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ö¥ë¥È¥ó¥Ì¡§2ÂÞ¡¦³Æ6Î³Æþ¤ê) 2,862±ß ¡ÚºåµÞÀè¹ÔÈÎÇä¡Û
¡¦¡Ö¥ë¡¦¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥«¥¹¡×¥Ô¥å¡¼¥ë¡¦¥Ö¡¼¥ë (20ËçÆþ¤ê) 7,020±ß
¡¦¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥µ¥À¥Ï¥ë¡¦¥¢¥ª¥¡¦¥Ñ¥ê¡×¥³¥Õ¥ì¥¢¥½¡¼¥Æ¥£¥â¥ó¥É¥¥¥Ó¥¹¥¥å¥¤ ¥¦¥á¥Ï¥ó (200g) 2,160±ß¡ÚºåµÞ¸ÂÄê¥¢¥½¡¼¥È¡Û
¡¦¡Ö¥¯¥ê¥ª¥í¡×¥µ¥Ö¥ì¡¦¥¢¥Þ¥ó¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡¢¥µ¥Ö¥ì¡¦¥É¥¥¡¼¥Ö¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é(³Æ9ËçÆþ¤ê) ³Æ1,801±ß¤Ê¤É
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»ö¾ð¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê¹ØÆþ¸Ä¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡ÛºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡ÖÂè8²ó¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡È¿·´¶³Ð¡É¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¸ÂÄê¥¢¥½¡¼¥È¤Ê¤É300¼ï