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Synaptic connectivity mapping among thousands of neurons via parallelized intracellular recording with a microhole electrode array | Nature Biomedical Engineering
Harvard team built a CMOS chip to map 70,000 synaptic connections between 2,000 rat neurons | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/tech-industry/harvard-team-built-a-cmos-chip-to-map-70-000-synaptic-connections-between-2-000-rat-neurons
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