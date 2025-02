2·î²¼½Ü¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥É¿·À½ÉÊÈ¯É½¡¦È¯Çä¤¬ÌÜÇò²¡¤· - Radeon RX 9070¥·¥ê¡¼¥º¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤Ø

2月下旬にかけて、NVIDIA GeForce / AMD Radeonの両陣営からグラフィックスカードの新製品が発表される見込みだ。CES 2025での大攻勢を続けるNVIDIA GeForceシリーズ最新製品に加え、発表がずれ込んでいたRadeon製品についても発表が行われる。2月下旬はグラフィックスカード新製品発表・発売が目白押し - Radeon RX 9070シリーズもお披露目へ

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti発表:2月21日NVIDIA GeForce RTX 5070:3月5日NVIDIA GeForce RTX 50 Laptopシリーズ予約開始:2月26日AMD Radeon RX 9070シリーズ発表:2月28日AMD Radeon RX 9070シリーズ発売:3月初旬CES 2025においてGeForce / Radeonシリーズの発表が行われており、今回発売日など具体的な日程が見えてきた形。年始からGeForceシリーズのレビューが上位モデルから解禁されており、ミドルレンジモデルまでの詳細が明らかになっている。一方Radeonシリーズは競合との価格設定に苦慮していると報道されており、発表もずれ込んでいた。今回Radeon陣営についても新製品発表の目処が立ったようで、新しい情報が明らかにされる見込みだ。The wait is almost over. Join us on February 28 at 8 AM EST for the reveal of the next-gen @AMD Radeon RX 9000 Series. Get ready to make it yours when it hits shelves in early March. RSVP by subscribing to the AMD YouTube channel: https://t.co/4rkVxeoDIa- David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) February 13, 2025