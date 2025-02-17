°û¿©Å¹¤ÇÁû¤¤¤Ç¡ÉÌµÁ¬°û¿©¡É¤·¤¿³ØÀ¸¡ª¡©¤À¤¬¼¡¤Î½Ö´Ö¡ÖÈà¤é¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¤¹¡×³ØÀ¸¤Ï¡Ú¥¬¥¿¥¬¥¿¡Û¿Ì¤¨¤À¤·¡Ä¢ÍÉÔ²÷¤Ê¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡
¸ø¶¦¤Î¾ì¤ÇÁø¶ø¤¹¤ëÂ¾¿Í¤«¤é¤ÎÍ×µá¤ä¹ÔÆ°¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼«¿È¤Î¶³¦¤òÂº½Å¤¹¤ë¡Û
Â¾¿Í¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍ×µá¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¿È¤Î´¶¾ð¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤ÎÍ×µá¤¬¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÀ³Î¤ËµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ö¾ð¤ò»¡¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¡Û
Áê¼ê¤¬ÆÃÄê¤Î¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ëÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤ä»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼«¸Ê°Õ¼±¤ÎÂçÀÚ¤µ¡Û
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌµ°Õ¼±¤Î¸ÀÆ°¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸øÊ¿¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ëÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤â¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú»×¤ï¤Ì½õ¤Ã¿Í¡Û
¡ÖÅ¹Æâ¤ÇÁû¤¤¤À¤¢¤²¤¯ÌµÁ¬°û¿©¤·¤¿³ØÀ¸¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡ÖÈà¤é¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½¤ì¤¿ÃËÀ¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÃ´Ç¤¤ò¸«¤Æ¥¬¥¯¥¬¥¯¿Ì¤¨¤À¤·¡¢ÀÄ¤¶¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍ×µá¤ËÂÐ½è¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¾ï¤ËÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´¸¯¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ä¤½¤Î¾ì¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼«¿È¤Î¶³¦¤òÂº½Å¤¹¤ë¡Û
Â¾¿Í¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍ×µá¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¿È¤Î´¶¾ð¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤ÎÍ×µá¤¬¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÀ³Î¤ËµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ö¾ð¤ò»¡¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¡Û
Áê¼ê¤¬ÆÃÄê¤Î¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ëÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤ä»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌµ°Õ¼±¤Î¸ÀÆ°¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸øÊ¿¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ëÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤â¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú»×¤ï¤Ì½õ¤Ã¿Í¡Û
¡ÖÅ¹Æâ¤ÇÁû¤¤¤À¤¢¤²¤¯ÌµÁ¬°û¿©¤·¤¿³ØÀ¸¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡ÖÈà¤é¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½¤ì¤¿ÃËÀ¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÃ´Ç¤¤ò¸«¤Æ¥¬¥¯¥¬¥¯¿Ì¤¨¤À¤·¡¢ÀÄ¤¶¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍ×µá¤ËÂÐ½è¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¾ï¤ËÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´¸¯¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ä¤½¤Î¾ì¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë