東京ディズニーランド・東京ディズニーシーで販売されている「カプセルトイ」

いくつかの種類からどれかひとつがランダムで手に入る、楽しいグッズです。

今回は、そんな「カプセルトイ」から、「フィギュアキーチェーン」を紹介していきます。

東京ディズニーシー/カプセルトイ「フィギュアキーチェーン」

価格:1回500円

種類:全4種

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」

今回紹介するのは、東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」のカプセルトイマシンで手に入れることができる「フィギュアキーチェーン」

東京ディズニランド・東京ディズニーシーの各所がモチーフになったフィギュアつきのキーチェーンです。

種類は全部で4種。

カントリーベア・シアター(ヘンリー)

東京ディズニーランドのアトラクション「カントリーベア・シアター」デザインのキーチェーン。

アトラクション内に登場する「ヘンリー」がフィギュアになりました。

トイ・ステーション(プルート)

東京ディズニーランド/ワールドバザール内のショップ「トイ・ステーション」のフィギュア。

ロケットに乗った「プルート」がかわいい!

ビッグバンドビート(ミッキーマウス)

東京ディズニーシーで公演されているショー「ビッグバンドビート」デザインのフィギュア。

ショーのみどころのひとつ、「ミッキーマウス」がドラムを披露するシーンを立体化!

スリーピーホエール・ショップ

東京ディズニーシー/マーメイドラグーンにあるショップ「スリーピーホエール・ショップ」デザインのキーチェーン。

大きく口をあけた様子に注目!

アトラクションや名所がかわいいフィギュアに!

東京ディズニーシー/カプセルトイ「フィギュアキーチェーン」の紹介でした☆

