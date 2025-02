ギンビスが製造・販売する国民的おかし「たべっ子どうぶつ」の初映像化作品『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のキャラクター達とおなじみのビスケットをラインナップした「たべっ子どうぶつ THE MOVIE めじるしアクセサリー」が2025年2月第4週から全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップや玩具売場などに設置されたガシャポン自販機シリーズに登場する。「たべっ子どうぶつ」はギンビスが展開するビスケット。さまざまな動物をかたどったビスケットにその動物のアルファベットが記されている。「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」をテーマに、1978年の発売から47年、長らく愛され続ける国民的ロングセラー商品で、日本はもとより世界20カ国以上で販売されている。パッケージにあしらわれたどうぶつたちのキャラクター商品は、近年若者を中心に爆発的人気を誇っている。2025年5月1日(木)には映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』が公開予定。

「たべっ子どうぶつ THE MOVIE めじるしアクセサリー」は「たべっ子どうぶつ」の初映像化作品『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』に登場するキャラクター達をデザインした、カニカン&シリコンパーツ付きの全高約23〜33ミリのマスコット。付属のカニカンとシリコンパーツを傘やペットボトルなどにつけることで、自分の持ち物の「めじるし」として使用することができる。ラインナップは、映画に登場する、喜怒哀楽はげしめ! 不動の(?)クセ強リーダー「らいおんくん」、コミュ力最強! 包容力No.1! 頼れるメンバーいちの頭脳派「ぞうくん」、お気楽レディなムードメーカー「かばちゃん」、盛ってナンボ! 加工命なギャルインフルエンサー「うさぎちゃん」と、おなじみのビスケット型「ビスケット(LION)」「ビスケット(PEGASUS)」 の全6種。「たべっ子どうぶつ」のキャラはファンシーグッズなどでも人気で、食べ物×食べ物という一風変わったコラボであったマクドナルドのハッピーセットにも登場している。一方でビスケットそのものも形が面白いため人気が高く、柔らかく光るルームライトがリリースされている。キャラとビスケット本体、両方をラインナップした「たべっ子どうぶつ THE MOVIE めじるしアクセサリー」。店頭で見かけたらどちらが出てくるか、気軽にチャレンジしてみていただきたい。(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会